Çok sert açıklama: ABD'yi yok etmek için tam kapasiteye sahip olduğumuzdan emin olacağız

star.com.tr 28 Ekim 2021 Perşembe 17:03 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 17:03

Çin'in hükümet destekli medya kuruluşlarından Global Times Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin, başarılı bir caydırıcılığın ABD'yi bir kez yok etmek için yeterli olmayacağını, ancak nükleer silah sayısını Washington ile eşitlemeye çalışmanın aptalca bir iş olduğunu söyledi.



Hu Xijin, MIT Nükleer Güvenlik ve Politika Laboratuvarı'nda çalışan Laura Grego'nun, 'ABD'nin füze savunma sistemleri geliştirmesinin Rusya, Çin ve diğer rakiplerinin bu sistemleri alt edebilecek daha tehlikeli silahlar geliştirmesine neden olduğunu' ileri süren görüş yazısını yorumladı.

Grego, Pekin'in son zamanlardaki hipersonik füze testi haberlerine atıfta bulunarak, "Çin'in yeni füzeleri, ABD bir gün misilleme amaçlı bir nükleer saldırıya karşı savunmasız kalmasını planlarken, Çin'e koruma sağlıyor." dedi.

Xijin, "Çin, ABD ile nükleer silahlanma yarışına girmeyecek. Bunun aptalca olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin Çin'i 10 kez yok edebileceğini biliyorum, ancak ABD'yi bir kez yok etmek için tam kapasiteye sahip olduğumuzdan emin olacağız." dedi.

ÇILGINCA BİR FİKİR

Xijin geçtiğimiz haftaki bir açıklamasında, Soğuk Savaş dönemi karşılıklı yıkım doktrininin nasıl olduğunu hatırlattı.

Çarşamba günü sosyal medya hesabından daha net ve kısa bir açıklama yapan Xijin, Çin'in nükleer caydırıcılık geliştirmesinin "ABD'nin Çin'e karşı nükleer şantaj fikrinden vazgeçmesini amaçladığını" söyledi. Xijin, 'Çünkü ABD'nin konvansiyonel güçleri Çin'i ezemez." dedi.

Bu ayın başlarında, Halk Kurtuluş Ordusu'nun nükleer kapasiteli bir kıtalararası hipersonik füzeyi başarıyla test ettiğine dair raporlar, Washington'da alarma neden oldu.

Çarşamba günü konuya ilişkin açıklamalarda bulunann ABD Genelkurmay Başkanı Mark A. Milley, 'Bizi çok ilgilendiren, çok yakın, çok önemli bir olay.' dedi.

Hu Xijin kimdir?

Hu Xijin, yönetimdeki Çin Komünist Partisi'nin yayın kuruluşlarından People's Daily'nin himayesinde 2009'da yayın hayatına başlayan ve İngilizce yayın yapan Global Times'ın başında.

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