Çok sert 'füzeli' tehdit: Rusya ve ordusunun sonu olur

star.com.tr 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:59 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:59

Üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Kiev'in Moskova'ya ulaşabilecek uzun menzilli füzeler üzerinde çalıştığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir saldırısında, tüm ülkesinin yok edebileceğini anlaması gerektiğini söyledi.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Danışmanı Aleksey Arestoviç, Dom TV'ye yaptığı açıklamada, Kiev'in yakında Rus başkentini vurma yeteneğine sahip füzelere sahip olacağını söyledi.

Arestoviç, "Bir füze programı üzerinde çalışıyoruz. Öngörülebilir gelecekte basit bir nedenden dolayı Ukrayna füzelerinin Moskova'yı hedef alacağı noktaya gelecek. Operasyonel-taktik füzelerimiz de Moskova'ya ulaşabilecek.' dedi.

Rus Ordusu'nun Ukrayna'nın askeri yeteneklerinin zaten farkında olduğunu söyleyen Arestoviç'e 'Silahlı kuvvetlerin komutanları Kremlin'e Ukrayna'ya bir saldırının Rus ordusunun ve Rusya Federasyonu'nun sonu olacağını söylüyor. Bu kesinlikle kaybedilen bir seçenek. Bunu anlamaktan geri kalamazlar. Ve bizi bir istila, bir genişleme, bir miktar tehditle korkuttuklarında, bunun bir blöftür olduğunu biliyoruz."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÜNDEMDE

Moskova, herhangi bir çatışma niyetinde olmadığı konusunda ısrar etse de, 'Rusya-Ukrayna' savaşı sık sık gündeme gelmeye başladı.

Geçen hafta, Ukrayna'nın Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı Grigory Galagan, Rusya'nın işgal etmeyeceğine dair hiçbir garanti olmadığını iddia ederek, ülkenin tüm bölgelerinin savunmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu .

Geçen ay Zelensky, Rusya ile topyekün bir savaş olasılığının olduğunu iddia etti ve Moskova'yı ülkesinin bağımsızlığına saygı duymamakla suçladı.

Çarşamba günü, İngiliz The Times gazetesi, Londra'nın Ukrayna'ya son teknoloji Brimstone dahil olmak üzere ilk kez füze satmak için görüşmelere başladığını bildirdi.

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