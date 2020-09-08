08 Eylül 2020 Salı 17:41 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 17:41

ABD havacılık şirketi Boom Supersonic, 17 yıl aranın ardından üretilen ilk süpersonik uçak prototipi XB-1'in 7 Ekim'de tanıtılacağını, test uçuşlarına da 2021'de başlayacağını duyurdu.

Boom Supersonic'in inşa etmeyi planladığı XB-1, süpersonik yolcu uçağı Overture'un prototipi ve üçte biri boyutunda olacak. Uçak 55 yolcu kapasiteli olacak.

SES HIZINDAN İKİ KAT HIZLI

Şirkete göre Overture, ses hızının iki katından hızlı uçacak. Tokyo'dan Seattle'a yapılan 8.5 saatlik yolculuk, 4,5 saat sürecek.

Önceki süpersonik uçaklar Renders ve Concorde gibi, Overture da 1-1 konfigürasyonda uzun, ince bir tasarıma ve premium koltuklara sahip olacak. Ancak Concorde'un aksine, büyük boyutlu yolcu camlarına sahip olacak.

Euronews'in haberine göre, Boom, 2030 civarında ticari uçuşlar için uçağın hazır olacağını açıkladı. Virgin Atlantic ile Japan Airines havayolları ön sipariş verdiklerini duyurmuştu.

CONCORDE KAZASI

25 Temmuz 2000 tarihinde Air France’a ait Concorde uçağı New York seferi için Paris’in Charles de Gaulle havalanından kalktıktan yaklaşık 2 dakika sonra Val d’Oise bölgesinde bir otelin üzerine düşmüştü. Kaza sonucu otelde bulunan 4 kişi ve uçaktaki çoğunluğu Alman 109 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Concorde uçakları seferden tamamen kaldırılmıştı.