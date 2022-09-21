Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li senatörlerle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin F-16 savaş uçakları satın alma talebi hakkında "olumlu" izlenim edindiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler genel kurulu toplantısı için ABD'de bulunan Erdoğan, senatörler Lindsey Graham ve Chris Coons ile görüştü.

Senatörler ile görüşmelerinde F-16 alım teklifi konusunda nasıl bir izlenim edindiği sorusuna Erdoğan, "Olumlu konuşuyorlar" cevabını verdi.

Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını satın alabilmesi için Senato'nun fikirleri önem taşıyor.

Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma füzeleri nedeniyle yeni nesil F-35 savaş uçağı ortak üretim ve satın alma programından çıkarılan Türkiye, bunun üzerine ABD'den 40 yeni F-16 savaş uçağı ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak istediğini ABD'ye iletmişti.