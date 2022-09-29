Dakikada 80 atış! MSB'den heyecanlandıran paylaşım

MSB Twitter hesabından dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu'nun görüntüsünü ilk kez paylaştı. Paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor" ifadelerine yer verdi.

MKE TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketince (MKE) geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu'nun ilk test atışı geçen sene aralık ayı başında yapılmıştı.

TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile katıldığı Karapınar'daki test atışı başarıyla gerçekleşmişti.

Sonrasında devam eden test atışlarının ardından Milli Deniz Topu, kara atışlarını başarıyla tamamlayarak diğer testleri için gemiye çıkmıştı.