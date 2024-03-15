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Savunma

Dakikada bin 100 atış yapıyor! Korkut nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Korkut hakkında heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Korkut'un teknik özelliklerinin yer aldığı paylaşımda MSB, '35 mm K/M tipi çift namlulu silah sistemi ile dakikada bin 100 atım gerçekleştiren Korkut, 30 bin 800 kilogram ağırlığında ve 200 adet mühimmat kapasitesine sahip. Korkut, saatte 65 kilometre hıza çıkıyor.' ifadelerine yer verildi.

IHA15 Mart 2024 Cuma 16:32 - Güncelleme:
Dakikada bin 100 atış yapıyor! Korkut nefes kesti
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Milli Savunma Bakanlığı, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Korkut'un teknik özelliklerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı.

"KORKUT" PAYLAŞIMI NEFES KESTİ

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli imkanlarla üretilen Korkut silah sistemi aracının genel özelliklerinin yer aldığı bir video paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hava Savunma Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli imkanlarla üretilen 35 mm K/M (Kundağı Motorlu) Hava Savunma Silah Sistemi Korkut, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere yüksek hareket kabiliyetine sahip, zırhlı paletli araç üzerine entegre edilmiş 35 mm'lik namlulu hava savunma sistemidir."

35 mm K/M tipi çift namlulu silah sistemi ile dakikada bin 100 atım gerçekleştiren Korkut, 30 bin 800 kilogram ağırlığında ve 200 adet mühimmat kapasitesine sahip. Korkut, saatte 65 kilometre hıza çıkıyor.

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  • mermi

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