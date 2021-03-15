Lockheed Martin, Danimarka'ya ait F-35 Lightning II savaş uçağının (L-001) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Danimarka, ilk F-35 Lightning II savaş uçağını uçurarak İngiltere, Hollanda, Norveç ve İtalya'dan sonra F-35 savaş uçağını işleten 5'inci Avrupa ülkesi oldu.
Lockheed Martin Genel Müdür Yardımcısı Bill Brotherton, "Danimarka'nın ilk F-35'inin ilk uçuşunu başarmak, F-35 programı için önemli bir kilometre taşı ve endüstrimizin olağanüstü yeteneklerinin bir kanıtıdır." şeklinde konuştu.
Danimarka Hava Kuvvetleri için toplam 27 adet F-35A savaş uçağının tedarik edilmesi hedefleniyor.