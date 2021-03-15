star.com.tr 15 Mart 2021 Pazartesi 18:41 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 18:53

Lockheed Martin, Danimarka'ya ait F-35 Lightning II savaş uçağının (L-001) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Danimarka, ilk F-35 Lightning II savaş uçağını uçurarak İngiltere, Hollanda, Norveç ve İtalya'dan sonra F-35 savaş uçağını işleten 5'inci Avrupa ülkesi oldu.



İskandinav ülkesinden itiraf! 'Hava savunmamız yetersiz' Lockheed Martin, F-35 Lightning II savaş uçakları Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetleri'ndeki etkili bir 'caydırıcı' gücü yansıtırken, NATO müttefikleri ile birlikte eğitim ve operasyonlara olanak tanıyacağını belirtti.

Lockheed Martin Genel Müdür Yardımcısı Bill Brotherton, "Danimarka'nın ilk F-35'inin ilk uçuşunu başarmak, F-35 programı için önemli bir kilometre taşı ve endüstrimizin olağanüstü yeteneklerinin bir kanıtıdır." şeklinde konuştu.

Danimarka Hava Kuvvetleri için toplam 27 adet F-35A savaş uçağının tedarik edilmesi hedefleniyor.

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