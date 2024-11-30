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Savunma

Değeri 385 milyon dolar: F-16 jetlerini resmen duyurdular

ABD, Tayvan'a F-16 savaş uçakları ve radar sistemleri için yedek parça satışını içeren anlaşmanın resmen onaylandığını duyurdu. Tayvan'ın ABD ile yeni yapılan F-16 anlaşmasına Çin tepki gösterirken söz konusu işbirliğinin maliyetinin ise toplam değerinin 385 milyon dolar olduğu bildirildi.

30 Kasım 2024 Cumartesi 21:56 - Güncelleme:
Değeri 385 milyon dolar: F-16 jetlerini resmen duyurdular
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a F-16 savaş uçakları ve radar sistemleri için yedek parça satışını içeren 385 milyon dolarlık bir silah satışını onayladı.

Söz konusu anlaşma Çin'in tepkisine neden olurken satışın ana yüklenicisinin ise General Dynamics olduğu bildirildi.

ANLAŞMANIN DEĞERİ TAM 385 MİLYON DOLAR

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, anlaşmanın 320 milyon dolarlık kısmının F-16 uçakları, Aktif Elektronik Taramalı Dizi Radarları ve ilgili ekipmanlar için yedek parçaları kapsadığını belirtti. Ayrıca, 65 milyon dolarlık başka bir satışla geliştirilmiş mobil abone ekipmanı ve destek sağlanması planlanıyor.

TAYVAN'DAN F-16 AÇIKLAMASI

Tayvan Savunma Bakanlığı, bu satışların bir ay içinde yürürlüğe girmesini beklediklerini ve F-16 filosunun hazırlık durumunu güçlendireceğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında, "Tayvan ve ABD, güvenlik ortaklığını güçlendirmeye devam edecek ve Tayvan Boğazı ile Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı korumak için birlikte çalışacak." ifadelerine yer verildi.

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