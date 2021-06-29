Dengeleri alt üst eden gelişme! 'Şehir katili' ateşlendi

29 Haziran 2021 Salı 08:05 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 08:05

Hipersonik silahlarını dünyaya gösteren, ardından tsunamileri tetikleyebilen dev denizaltısını suya indiren Rusya lideri Vladimir Putin, yeni haftaya da dengeleri alt üst eden bir haberle başladı.

Nükleer drone'larla dolu 185 metrelik 'şehir katili' Rus denizaltısı, geçen hafta ilk kez denize açıldı. 14 bin 700 tonluk savaş makinesi, her biri yapay zeka tarafından yönlendirilen, nükleer uçlu su altı drone torpidolarına sahip.

Denizaltının suya indirilmesi, Putin'in donanmasının İngiliz savaş gemilerini bir daha Kırım'a fazla yaklaşırlarsa batıracağı sözü vermesinin ardından geldi. Uzmanlar, Belgorod'un devasa torpidolarının, kıyı şehirlerini harap edebilecek 100 metre yüksekliğindeki dalgaları su altından tetikleyebileceğinden endişeleniyor.

Rus donanması, denizaltının çığır açacağına inanıyor. Putin, torpidolarının 6 bin milden (yaklaşık 10 bin klometre) daha uzaktaki kıyı hedeflerini tamamen yok edebileceğinin altını çiziyor.

Uzmanlar, dev denizaltının sekiz adede kadar nükleer silahlı torpido ile donatıldığını tahmin ediyor: "Sabotaj ve gizli operasyonlar için iyi bir donanıma sahip. Poseidon nükleer torpidoları, savaş zamanında bir uçak gemisine saldırmak için çok etkili bir araç olabilir - şu anda hiçbir savunmanın olmadığı bir uçak gemisi."

Denizaltının suya indirilmesinin yankısı dinmeden, bu kez Rusya yeni kıtalararası balistik füzesini ateşledi. Test haberi, uluslararası haber ajansları tarafından 'son dakika' koduyla duyuruldu.

TASS haber ajansı, denemenin Rusya'nın kuzeybatı ucunda yer alan Plesetsk üssünde gerçekleştiğini aktarıyor. Finlandiya sınırına oldukça yakın konumda yapılan testin tarihi ise, Haziran ortası.