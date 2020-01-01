Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 2. Filo Komutanlığı Amiral Yardımcısı Andrew Lewis, 'Karmaşık küresel güvenlik ortamında, müttefiklerimiz ve rakiplerimiz, dünyanın en aktif nakliye hatlarının çoğunun Kuzey Atlantik'te bulunduğunun farkındalar. Kuzey Kutbu'ndaki su yollarının açılmasıyla birleştiğinde, bu rekabetçi alanda 2. Filo'nun gerek duyulduğunda ülkemizin bölgede savaşmaya hazır olmasını sağlayacaktır.' dedi.
2. Filo'nun Filo'ya bağlı grupların ve görev güçlerinin birlikte iyi çalışabilmesini sağlamak için, üst düzey tatbikatların yapıldığı belirtiliyor.
2. Filo liste görevlerinin en başında, Kuzey Kola Yarımadası'ndan Kuzey Atlantik'e giderken Norveç sahili boyunca Barents Denizi'ne giden Rus denizaltılarını yakından takip edecek.
OBAMA FESHETMİŞTİ
ABD Donanması, geçtiğimiz yılın mayıs ayında da 2. Filo'nun canlandırıldığını açıklamıştı.
Ayağa kalktığı günden bu yana 2. Filo, Deniz Kuvvetleri Avrupa adına bu yılki Baltık Operasyonları tatbikatını yürütmekle görevlendirildi. Bölgedeki Rus denizaltı faaliyetinin yeniden ortaya çıkmasıyla, ABD bölgedeki askeri varlığını artırmaya çalışıyor.