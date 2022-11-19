Dengeleri değiştirecek! MSB'nin paylaşımı Atina'yı endişelendirdi

Türkiye'nin SİHA gemisi Anadolu için geri sayım sürüyor... Milli Savunma Bakanlığı yüzen kaleden yeni fotoğraflar paylaştı.

GURURLANDIRAN KARELER

Açıklamada, "Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz.

Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar.

Hizmete girmesini heyecanla beklediğimiz LHD ANADOLU gemisinde görev yapacak olan hava vasıtalarımıza emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diliyoruz." denildi.

TÜRKİYE'NİN MAVİ VATAN SAVUNMASINDAKİ GÜCÜ OLACAK

Anadolu Çıkartma Gemisi Türkiye'nin Mavi Vatan savunmasındaki en güçlü unsurlarından biri olacak.

ATİNA'YI KORKU SARDI

Amiral gemide konuşlandırılacak olan Bayraktar TB3 SİHA'lar özellikle Adalar denizinde dengeleri değiştirecek. Bu yüzden Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğraflar en çok Atina yönetimini endişelendiriyor.

TÜRKİYE'DEN "GÖRÜYORUZ, BOŞ DURMUYORUZ" MESAJI

8 Ekim'de ise yine bir başka kritik görevin görüntüsü paylaşılmıştı... ABD'nin Yunan Adası Girit'e uçak gemisi demirlediği gün, Savunma Sanayii Başkanı Demir'in SİHA gemisi TCG Anadolu ile Altay tankı buluşmasına dair görüntüleri paylaşması dikkat çekiciydi. "Görüyoruz, boş durmuyoruz. Mücadeleye devam diyoruz" mesajı net bir şekilde verildi.

"TÜRKİYE, BU HAMLESİ İLE DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEK"

İngiliz Daily Mail ise 'SİHA'ları dünyada ilk kez 'sürü' olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor. 50 kadar TB3 SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki gerçekleştirecek.' diye analizler paylaşmıştı.

OKYANUSLARA ÇIKABİLECEK

TCG Anadolu'da 30 yatak kapasiteli tam teşekküllü bir hastane de olacak. Gemi, Atlas ve Hint okyanuslarında görev yapabilecek.

ÇOK MAKSATLI AMFİBİ HÜCUM GEMİSİ (LHD)

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU, 1 Amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek ve envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu Osprey hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacaktır. Ayrıca, F-35B gibi dikey iniş ile kısa mesafede kalkış yapabilecek taktik uçaklarında konuşlanabileceği TCG ANADOLU ile Türkiye Cumhuriyeti bölgesel güç aktarım kabiliyetini, orta ölçekli küresel güç aktarımına çevirebilecektir.

Projede ASELSAN, geliştirdiği/ürettiği/tedarik ettiği cihaz/sistemlerin entegrasyon tasarımı, entegrasyon, test ve lojistik destek faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Star Gazetesi