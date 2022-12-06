Devler liginde 2 Türk yer aldı! İlk 100'e yeniden girdi

ASELSAN ve TUSAŞ, savunma sektöründeki en büyük 100 şirket arasında yer aldı



Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan yeni verilere göre savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin silah ve askeri hizmet satışları 2020- 2021 yılları arasında yüzde 1,9 artışla 592 milyar dolara ulaştı.

Raporda 2021'de görülen tedarik zinciri sorunlarının Ukrayna savaşı nedeniyle daha da kötüleşmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

SIPRI Askeri Harcamalar ve Silah Üretimi Programı Direktörü Dr Lucie Béraud-Sudreau, "Kalıcı tedarik zinciri sorunları olmadan 2021'de silah satışlarında daha da büyük bir büyüme bekleyebilirdik" dedi.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgali, özellikle Rusya'nın silah üretiminde kullanılan önemli bir hammadde tedarikçisi olması nedeniyle, silah şirketleri için tedarik zinciri zorluklarını artırdı.

SIPRI Kıdemli Araştırmacısı Dr. Diego Lopes da Silva, "Tedarik zincirindeki aksamalar devam ederse, bazı ana silah üreticilerinin Ukrayna savaşının yarattığı yeni talebi karşılaması birkaç yıl alabilir" ifadelerini kullandı.

ABD ŞİRKETLERİ İLK 100'E HAKİM ANCAK SATIŞLAR DÜŞÜYOR



Listedeki 40 ABD şirketinin silah satışları 2021'de toplam 299 milyar doları buldu. 2020'ye kıyasla silah satışlarında düşüş görülen tek bölge Kuzey Amerika oldu. 2021'de ABD ekonomisi. 2018'den beri İlk 100'deki ilk beş şirketin tamamı ABD'de bulunuyor.

SIPRI Kıdemli Araştırmacısı Dr Nan Tian, "Muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içinde ABD hükümetinin silah endüstrisi birleşmelerini ve satın almalarını sınırlamak için daha güçlü adımlar atmasını bekleyebiliriz" dedi.

Avrupalı askeri havacılık şirketlerinin satışlarının azaldığı, Çinli şirketlerin ise silah satışlarında hızlı büyüme sağladığı kaydedildi.



LİSTEDE 2 TÜRK



Savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin yer aldığı listede ASELSAN 56'ncı sırada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) da 84. sırada yer aldı. 2020'de ilk 100'ün dışında kalan TUSAŞ, yüzde 62'lik artışla sıralamaya yeniden girdi.

DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER



Altı Rus şirketi 2021'in İlk 100'ü arasında yer alıyor. Silah satışları, 2020'ye göre yalnızca yüzde 0,4'lük bir artışla 17,8 milyar doları buldu . Rus silah endüstrisinde durgunluğun yaygın olduğuna dair işaretler vardı.

Orta Doğu merkezli ilk 100 şirket, 2021'de 15,0 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirdi. Bu, 2020'ye kıyasla yüzde 6,5'lik bir artış oldu ve İlk 100'de temsil edilen tüm bölgeler arasında en hızlı büyüme hızı oldu.

Japonya merkezli dört İlk 100 şirketin toplam silah satışları, 2020'ye kıyasla yüzde 1,4 düşüşle 9,0 milyar dolardı.

Bu, Tayvanlı bir firmanın İlk 100'de yer aldığı ilk yıl. Füzeler ve askeri elektronik konusunda uzmanlaşmış NCSIST (60. sırada), 2021'de 2,0 milyar dolarlık silah satışı kaydetti.