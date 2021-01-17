Dikkat çeken itiraf: Türkiye gibi başarılı olamadık

17 Ocak 2021 Pazar 15:32 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 15:37

Yunan akademisyen ve analist George Filis, Türkiye’nin savunma sanayisine ve olası bir Türk-Yunan çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksam.com.tr’nin haberine göre; Türkiye’nin özellikle son yıllarda devasa bir savunma sanayisi inşa ettiğini vurgulayan Filis, “ABD’nin Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik yaptırım kararı uygulansın ya da uygulanmasın, Türkler kendilerini hâlihazırda son derece güçlü hissediyorlar.” ifadelerini kullandı.

“Sanki birileri Yunanistan’ın süper güçlerden bağımsız olmasını istemiyor”

Son dönemdeki bazı Yunan hükûmetlerinin de Türkiye’ye paralel olarak savunma sanayisini güçlendirmek istediğini ifade eden George Filis, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıllarda bazı Yunanistan hükûmetleri de Türkiye’nin paralelinde savunma sanayisini güçlendirmek istedi, ancak başarılı olamadı. Ortada, sanki birileri Yunanistan’ın süper güce sahip devletlerden tamamen bağımsız olmasını istemiyormuş gibi bir çaba var. Savunma sanayisindeki atılımı gerçekleştirebilecek insan kaynağımız var, ancak böyle bir siyasî irademiz yok.”

“2021 yılında sıcak çatışma yaşanabilir”

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin yakın gelecekte sıcak çatışmaya dönüşebileceğini savunan George Filis, “Sağa sola sapmamızın mümkün olmadığı bir demir yolu üzerinde Türkiye ile sıcak çatışmaya doğru ilerliyoruz. Bunun 2021 yılı içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum.” dedi.