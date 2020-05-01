Doğu'da seyir füzesi testi

01 Mayıs 2020 Cuma 14:04 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 14:04

Chung-Shan Milli Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (National Chung-Shan Instute of Science and Technology / NCSIST), geçtiğimiz günlerde bir dizi füze testi gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu kapsamda, ülkenin en son geliştirdiği seyir füzesi olan Hsiung Feng III ve Yun Feng de denendi. Taipei'nin Çin stratejik derinliğinde konuşlu hedeflerin bertaraf edilmesi maksadıyla geliştirilen sistemin atışlı testi, ülkenin güney kesiminde konuşlu Pintung Askeri Üssü'nde icra edildi.

Olası bir savaş esnasında Çin coğrafyasının derinliklerinde yer alan hava üsleri, ikmal tesisleri, toplanma merkezleri ve füze bataryaları gibi kritik alt ve üst yapının imha edilmesi için tasarlanan Yun Feng, ramjet motora sahip. Bu sayede ses üstü hızlara erişebilen sistem, katı yakıtlı roket motordan müteşekkil booster ile fırlatıldıktan sonra yeterli sürate erişiyor ve ramjet prosesini başlatarak seyir fazına geçiyor. 6,1 metre uzunluğunda olan füzenin bin 500 km menzile erişebildiği ve 225 kg yarı zırh delici parça tesirli yüksek infilaklı harp başlığına sahip olduğu belirtiliyor.