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Savunma

Donanma gemilerine lazer silahı

Dronların yükselen tehdit çarpanı karşısında ABD, ilk gemiye ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy) sistem entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı. Platformun insansız hava araçlarına karşı savunma kabiliyetini yükselten ilk ODIN sistemi, Arleigh Burke sınıfı USS Dewey (DDG 105) muhribine entegre edildi.

03 Mart 2020 Salı 15:56 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 15:58

İnsansız hava araçlarının, üretim kolaylığı, düşük maliyetleri ve yapay zeka gibi teknolojiler nedeniyle suüstü unsurlar için bir tehdit olduğu, bu sorunun gelecekte daha büyük ve komplike bir hal alacağı savunma kulislerini sıkça meşgul eden bir konu. Sistemlerin yaygınlaşan kullanımları, donanmaları lazer silahları gibi teknolojik önlemler almaya sevk ediyor.

Dronların yükselen tehdit çarpanı karşısında ABD, ilk gemiye ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy) sistem entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı.

C4 Defence'ın heberine göre, platformun insansız hava araçlarına karşı savunma kabiliyetini yükselten ilk ODIN sistemi, Arleigh Burke sınıfı USS Dewey (DDG 105) muhribine entegre edildi.

Yönlendirilmiş enerjili silah sistemi ODIN, Naval Surface Warfare Center (NSWC / Donanma Yüzey Harbi Merkezi) bünyesinde geliştirildi ve üretildi.

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