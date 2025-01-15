İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4855
  • EURO
    36,6127
  • ALTIN
    3065.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

Donanmaya dahil edildi! 3 savaş gemisi envanterde

Hindistan'da avcı denizaltı 'INS Vaghsheer', güdümlü füze destroyeri 'INS Surat' ve hayalet fırkateyni 'INS Nilgiri' donanmaya dahil edildi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
Donanmaya dahil edildi! 3 savaş gemisi envanterde
ABONE OL

Hindistan, 3 yeni savaş gemisini donanmanın envanterine dahil ettiğini duyurdu.

India Today gazetesinin haberine göre, 3 yeni savaş gemisi, Maharaştra eyaletine bağlı Mumbai kentindeki donanmaya ait tersanede suya indirildi.

Tersanede düzenlenen törende, avcı denizaltı "INS Vaghsheer", güdümlü füze destroyeri "INS Surat" ve hayalet fırkateyni "INS Nilgiri"nin donanmaya dahil edildiği açıklandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin dünyada "büyük bir deniz gücü" haline geldiğini vurguladı.

Modi, "Bugün Hindistan tüm dünyada, özellikle de Küresel Güney'de güvenilir ve sorumlu bir ortak olarak tanınmaktadır. Hindistan yayılmacılık değil, kalkınma ruhuyla çalışmaktadır. Hindistan her zaman açık, güvenli, kapsayıcı ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesini desteklemiştir." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.