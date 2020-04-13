Dragon Lady geleceğin muharebe ortamına entegre oluyor

13 Nisan 2020 Pazartesi 12:38 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 12:38

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un bir numaralı tedarikçisi olan Lockheed Martin, ABD Hava Kuvvetleri (USAF) envanterinde bulunan U-2 “Ejderha Kadın (Dragon Lady)” keşif uçaklarını geleceğin muharebe ortamına entegre etmek için bir modernizasyon sözleşmesi kazandı.

Toplam değeri 50 milyon dolar olan modernizasyon sözleşmesi kapsamında U-2’lere şu modernizasyonlar yapılacak:

SavunmaSanayiST'in haberine göre, sözleşme kapsamında filo modernizasyonunu 2022 yılı başında başlaması planlanıyor.

Lockheed Martin U-2 Dragon Lady

U-2 “Ejderha Kadın (Dragon Lady)”, tek koltuklu ve tek motorlu bir yüksek irtifa keşif uçağıdır. Planör benzeri bir gövde yapısına sahip olan U-2; sinyal istihbaratı (SIGINT), görüntü istihbaratı (IMINT), elektronik istihbarat (ELINT) ile ölçüm ve imza istihbaratı (MASINT) görevlerini yerine getirebilmektedir.

Görev esnasında 70.000ft irtifanın üzerine çıkabilen U-2 uçaklarının pilotları, basınç sebebi ile astronotların giydiklerine benzer uçuş kıyafetleri giymektedirler.