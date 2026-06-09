Dünya basınının gözü Türkiye'de! ''Savunma sanayisinde lider konuma yükseliyor''

Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar uluslararası basında dikkat çekmeye devam ediyor. Güney Asya merkezli Devdiscourse'ta yayımlanan bir analizde, Ankara'nın savunma sanayisindeki yükselişi ele alınırken, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik denkleminde neden daha görünür hale geldiği değerlendirildi.

ANKARA AVRUPA'NIN RADARINDA

"Türkiye nasıl Avrupa'nın radarına girdi?" başlıklı analizde, Ankara'nın artık yalnızca bölgesel bir aktör olmadığı, aynı zamanda Avrupa'nın güvenlik mimarisinde etkisi giderek artan stratejik bir üretici konumuna yükseldiği belirtildi.

UZUN VADELİ STRATEJİNİN SONUCU

Devdiscourse, Türkiye'nin savunma sanayisindeki dönüşümünün uzun yıllara dayanan bir stratejinin sonucu olduğuna dikkat çekerek, Ankara'nın son yirmi yılda dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretim kapasitesini geliştirmek amacıyla kararlı adımlar attığını vurguladı.

Analizde, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında değişen güvenlik ortamının Türkiye için yeni fırsatlar oluşturduğu ifade edildi. Avrupa ülkelerinin artan savunma harcamaları ve güvenlik ortaklıklarını yeniden şekillendirmesiyle birlikte Ankara'nın küresel savunma pazarındaki rolünü genişlettiği kaydedildi.

YERLİ ÜRETİM KAPASİTESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'nin bugün insansız hava araçlarından zırhlı araçlara, deniz platformlarından ileri askeri elektronik sistemlere kadar geniş bir yelpazede üretim yapabilen yerli bir savunma sanayisi oluşturduğuna işaret edilen analizde, bu kapasitenin yalnızca sanayi alanında değil, uluslararası rekabette de önemli bir avantaj sağladığı belirtildi.

HIZLI TEDARİK AVANTAJI

Devdiscourse, Batılı savunma şirketlerinin uzun teslim süreleri ve artan sipariş yoğunluğu nedeniyle zorlandığı bir dönemde Türkiye'nin hızlı üretim ve tedarik kabiliyetiyle öne çıktığını ifade etti.

Türk savunma şirketlerinin belirli alanlarda hızlı hareket edebilmesi ve rekabetçi ürünler sunabilmesinin Ankara'yı Avrupa'nın değişen savunma denkleminde lider bir konuma taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.

EKONOMİK BAŞARININ ÖTESİNDE

Analizde, savunma sanayi ihracatının Türkiye açısından yalnızca ekonomik bir başarı olmadığı, aynı zamanda dış politika etkisini güçlendiren stratejik bir araç haline geldiği vurgulandı. Bu sürecin, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü daha görünür kıldığı ifade edildi.

NATO ZİRVESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Devdiscourse, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin savunma iş birlikleri açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. Analizde, olası yeni anlaşmalar ve ortak üretim projelerinin Türkiye'nin savunma sanayisi kapasitesine duyulan güvenin göstergesi olarak değerlendirileceği kaydedildi.