Dünya tarihine geçmişti! F-117'lerden gövde gösterisi

Star.com.tr 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:42 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:42

Lockheed Martin F-117, dünyanın radara yakalanmama teknolojisiyle geliştirilmiş ve hizmete girmiş ilk hava aracıdır. Körfez Savaşı döneminde adından sıkça bahsedilen uçak, sadece ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldı.

Lockheed'in geliştirdiği F-22 Raptor'lardan sonra, F-177'ler depolara çekildi. Ancak, uçağın emekli olmadığı ve kriz zamanlarında yeniden göreve getirebileceği belirtiliyor.

ABD'de Mart 2020 tarihinde Instagram gönderisinde bir havacılık tutkunu, California'daki Star Wars Canyon'unda uçan bir F-117'nin birkaç fotoğrafını yayınlamıştı.

Resmi olarak Gökkuşağı Kanyonu olarak bilinen kanyon, Hava Kuvvetleri tarafından pilot eğitimi için sıklıkla kullanılan bir alan. Aynı zamanda fotoğraf tutkunlarının da havacılık fotoğrafları çektiği bir bölge.

F-117'nin son görüntüsünü çeken fotoğraf tutkunu, F-117'nin iki kez daire çizdiğini ve sonrasında gittiğini belirtti. Yaklaşık 30 dakika sonra, aynı alanına geri geldiğini ifade eden fotoğrafçı, F-117'nin karakteristik yüksek eğimli kanatlarını ve v-şekilli kuyruk tasarımını açıkça gösteren birkaç fotoğrafını çekti.

F-117'LER TİP 1000 DENİLEN DEPODA TUTULUYOR

ABD'de F-117'ler, kullanımdan kaldırıldığından beri Tip 1000 denilen depoda tutuluyor. Hava Kuvvetlerine göre, Tip 1000 deposunda tutulan uçak gövdeleri, ulusal kriz zamanlarında, gerektiğinde aktif hizmete geri çağrılması açısından önem taşıyor.

Tip 1000 deposunda tutulan uçak gövdeleri uçuşa hazır bekletilirken, F-117'lerden herhangi bir parça da çıkarılmıyor. Her dört yılda bir Tip 1000 uçakları elden geçirilirken, uçakların koruma kalitesi açısından da kontrol edilmesi sağlanıyor.

Tip 1000 deposunda tutulan F-117'ler ne kadar süre depolarda bekletilmesine bağlı olarak 30 ila 120 gün arasında uçuşa elverişli hale getirilebiliyor.

Bazı F-117 gözlemleri, Tip 1000 depolamalarının etkinliğini kanıtlamak için test uçuşları yapıldığını gösteriyor.

F-117'LERİN GELECEĞİ

F-117'lerin daha ne kadar uçacağı henüz belli değilken, 2017'de Kongre, Hava Kuvvetlerinin depolanan F-117'leri imha etmeye başlamasını zorunlu kılmıştı. Muhtemelen bir kavram kanıtı alıştırması olarak yalnızca tek bir F-117 imha edildi.