Dünya Türkiye'yi konuşacak! Bayraktar Kızılelma ve Milli Muharip Uçak geliyor

Türkiye, sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından (İHA-SİHA) elektrikli ve sürücüsüz yerli otomobile kadar birçok alanda dünyada kabul görmüş teknolojiler üretiyor.

Son yıllarda yüksek teknoloji gerektiren projeleri tek tek hayata geçiren Türkiye, birçok projeyi de yakında kullanıma sunacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye, son dönemde özellikle savunma sanayisindeki yerli teknolojiler ile adından sıkça söz ettiriyor.

Merkezi ABD'de bulunan askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"de 3 Türk şirketi yer alıyor. Listede, ASELSAN 49'uncu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) 67'nci ve ROKETSAN da 86'ncı sırada bulunuyor.

- BAYRAKTAR KIZILELMA GÖKLERDE

Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu, Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açmış oldu.

Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olarak görülüyor. TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.

Bayraktar TB2 SİHA da başta terör örgütü PKK ile mücadele başta olmak üzere Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu, Libya iç savaşı ve Ukrayna-Rusya savaşında sahadaki dengeleri kullanıcıları lehine değiştirmeyi başararak adını bütün dünyada duyurdu.

Ayrıca yeni insansız hava araçları sahaya çıkmak için gün sayıyor. Baykar, Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağını duyurdu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün dünyada ilk defa kısa pist bir gemiden konvansiyonel bir şekilde inip kalkan insansız hava aracı olarak çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacağını belirtiyor. 2021 yılında TSK envanterine dahil olarak Türkiye'nin İHA liginde dünyadaki ilk 3 ülke arasına girmesini sağlayan Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) da kendisine ait milli havacılık irtifa rekorunu kırarak adını tarihe yazdırdı.

- MİLLİ MUHARİP SAVAŞ UÇAĞI

Savunma sanayisinde dikkati çeken gelişmelerden biri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yapılan Milli Muharip Savaş Uçağı'nda yaşanıyor. Türkiye'nin hava gücüne büyük bir katkı yapacak uçağın 2023'te hangardan çıkması, 2025-2026'da ilk uçuşunun yapılması ve 2028 yılından sonrada envantere katılması bekleniyor.

2014 yılından bu yana TSK'ya hizmet veren ATAK helikopterleri de aynı zamanda Pakistan ve Filipinler ordusunda faal olarak kullanılıyor ve başka ülkelerden de talep görüyor.

- TOGG YAKINDA YOLLARDA

Türkiye, Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile kendi otomobili üretme konusunda büyük bir mesafe kat etti. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te bulunan fabrikada üretiliyor. Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u unvanını alacak TOGG aynı zamanda 3'üncü seviyeye hazır otonom (sürücüsüz) bir araç olacak.

Ayrıca, Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), yönetim merkezinin de bulunduğu Gebze'de kurduğu Batarya Geliştirme Merkezi'nde prototip bataryasının üretim ve testlerini başarıyla tamamladı.

Siro, 2031 yılı itibarıyla yıllık 20 GWs'lık üretim kapasitesiyle bölgenin lider enerji depolama oyuncularından biri olacak, temiz enerjinin yaygınlaştırılmasına, karbon emisyonlarının azaltılmasına, dolayısıyla sürdürülebilir dünyaya önemli katkılarda bulunacak.

- KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE YERLİ SOLUNUM CİHAZI VE TURKOVAC

Türkiye, Kovid-19 salgının başlamasının ardından hastalığın sebep olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için teknolojiler geliştirmeye devam etti. Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle geliştirilen Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı, Kovid-19 salgının ilk aylarında çok sık yaşanan solunum cihazı sorununa çözüm oldu. Cihaz, ayrıca sadece Türkiye'deki değil dünyanın farklı bölgelerine ihraç edilerek Kovid-19 hastalarına şifa oldu.

Kovid-19 ile mücadeleye en önemli katkılarından biri de yerli aşı TURKOVAC ile verildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli aşı, dünyadan aşıya erişemeyen birçok ülkeye de gönderildi.

- TÜRK OYUN SEKTÖRÜ YATIRIM ALMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye'de teknoloji alanında son dönemde yıldızı parlayan sektörler arasında oyun sektörü yer alıyor. Peak Games'in 1,8 milyar dolara satılması ile bütün dünyada adından söz ettiren Türk oyun sektörü daha sonraki süreçte de yatırım almaya devam etti. Türk yayıncıların ürettiği oyunlar başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere birçok ülkede ilk sıralarda yer almayı sürdürüyor.

- E-DEVLET KAPISI VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRDI

İşlemlerin hızlı ve güvenli yapılabildiği Türkiye'nin dijital ara yüzü haline gelen e-Devlet Kapısı, her geçen günü kullanım alanlarını genişletiyor. e-Devlet Kapısı'ndaki hizmetler, tekil birer hizmet olmaktan çıkarılıp "Araçlarım", "Çalışma Hayatım", "İkametgahım" gibi bütünleşik hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Bütünleşik hizmetlerin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Avrupa Komisyonunun 2022 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda da bütünleşik hizmetlerinden 'İkametgahım' ve 'Araçlarım' hizmetlerinin iyi uygulama örnekleri arasında yer aldığını belirtmişti.

- UZAY ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türkiye'de son dönemde uzay çalışmaları alanında da önemli adımlar atıldı. 2018 yılında Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı ile 10 hedefini de açıkladı. Programın hedefleri arasında Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk temasın sağlanması yer alırken, bir uzay limanı işletmesi kurmak ve uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler de bulunuyor.