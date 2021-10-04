Sputnik 4 Ekim 2021 Pazartesi 12:03 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 12:07

Rus donanmasının, Severodvinsk nükleer denizaltısından hipersonik Tsirkon füzesinin fırlatıldığı bir deneme gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu denemenin Barents Denizi'nde gerçekleştirildiği kaydedildi.



Rus savunma yetkilileri, "dünyada benzersiz" olduğunu iddia ettikleri Tsirkon füzesinin ilk defa denizaltıdan fırlatıldığı denemenin başarılı olduğunu, belirlenen hedefin imha edildiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Tsirkon füzelerinin 9 mach hızına ulaşabildiği ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabileceği biliniyor. Denizden fırlatılması için tasarlanan füzenin, karaya konuşlandırılabilen tipinin üstünde de çalışmalar yapılıyor.

Tsirkon füzesinin fırlatıldığı Severrodvinsk denizaltısı, dördüncü nesil bir nükleer denizaltı ve 2014'ten beri Rus donanmasının envanterinde yer alıyor.