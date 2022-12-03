Dünyada bir ilk! Gizli şekilde geliştirilen B-21 Raide tanıtıldı

ABD merkezli çok uluslu havacılık ve savunma teknoloji şirketi Northrop Grumman, uzun süredir gizli şekilde geliştirilen yeni nesil savaş uçağı B-21 Raider'ı görücüye çıkardı. ABD'nin California eyaletine bağlı Palmdale'de düzenlenen törende tanıtılan dünyanın ilk 6. nesil bombardıman uçağı olan B-21 Raider, konvansiyonel ve nükleer silah taşıyabilen uzun menzilli stratejik bir bombardıman uçağı. "Yeni nesil hayalet uçak" olarak nitelendirilen B-21 Raider, radara karşı kendisini "yabancı bir nesne" olarak gizleyebilme ve uzun menzilli tam isabetli vuruş kapasitesiyle dikkat çekti. Gizliliği "kaplamada kullanılan en son teknoloji" ile sağlandığı belirtilen savaş uçağının gelecekte ABD Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturacağı kaydedildi. B-21 Raider ayrıca, ABD'nin 30 yıldan fazla bir süre sonra inşa ettiği ilk yeni bombardıman uçağı oldu. 6 adet B-21'in üretim aşamasında olduğu aktarılırken, ABD Hava Kuvvetleri'nin mürettebatlı ya da mürettebatsız uçabilen söz konusu uçaktan 100 adet filosuna katmayı planladığı ifade ediliyor. B-Raider'ın ilk uçuşunu 2023'te yapması bekleniyor.

"EN GELİŞMİŞ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ BİLE GÖKYÜZÜNDE B-21'İ TESPİT ETMEKTE ZORLANACAK"

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı açıklamada, "B-21 Raider, ABD'nin yenilikçilik konusundaki kalıcı avantajlarının bir kanıtıdır. Bu, Bakanlığın ABD'nin bugün ve gelecekte saldırganlığı caydırma yeteneğini güçlendirecek gelişmiş yetenekler oluşturmaya yönelik uzun vadeli taahhüdünün kanıtıdır. ABD caydırıcılığının güçlendirilmesi ve sürdürülmesi, Ulusal Savunma Stratejimizin kalbinde yer alıyor. En gelişmiş hava savunma sistemleri bile gökyüzünde B-21'i tespit etmekte zorlanacaktır" diye konuştu.

Söz konusu bombardıman uçağının ABD Kongresi'ndeki iki partinin güçlü desteği üzerine inşa edildiğini belirten Austin, "Bu destekle birlikte yakında bu uçağı uçuracağız ve ardından üretime geçeceğiz. Bu sıradan bir uçak değil. Bu, ABD'nin hepimizin sevdiği cumhuriyeti savunma kararlılığının vücut bulmuş hali" ifadelerini kullandı.

"B-21 İLE ABD HAVA KUVVETLERİ DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDEKİ TEHDİDİ CAYDIRABİLECEK"

Northrop Grumman CEO'su Kathy Warden ise, "B-21 Raider, teknolojide yeni bir çağı sunuyor ve ABD'nin caydırıcılık yoluyla barış sağlama rolünü güçlendiriyor" ifadelerini kullandı. Northrop Grumman Havacılık Sistemleri yetkilisi Tom Jones, "B-21 ile ABD Hava Kuvvetleri dünyanın herhangi bir yerindeki tehdidi caydırabilecek veya yenebilecek. B-21, Northrop Grumman'ın dijital dönüşüm ve dijital mühendislikte sektöre nasıl öncülük ettiğini ve sonuçta müşterilerimize daha fazla değer kattığını gösteriyor" diye konuştu.

ÇİN UYARISI

B-21 Raider, "ABD Savunma Bakanlığının Çin'le gelecekte yaşanabilecek çatışmaya ilişkin artan endişelere yanıtı" olarak değerlendiriliyor. ABD Savunma Bakanlığı bu hafta açıkladığı raporunda, Pekin'in 2035 yılına kadar bin 500 nükleer silaha sahip olma yolunda olduğunu belirtmiş, Çin'in hipersonik silah, siber savaş ve uzay kabiliyeti gibi alanlardaki kazanımlarının, ABD'nin ulusal güvenliğine karşı en önemli sorun olduğunu vurgulamıştı.