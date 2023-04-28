Dünyada eşi benzeri yok! Türkiye'den başka bir ülke gerçekleştiremedi

Dünya genelinde gelişen savunma teknolojilerini yüzde 80 yerlilik oranıyla yakalayan Türkiye, Bayraktar Akıncı ve Kızılelma ile başka bir ülkenin gerçekleştirmediği bir insansız savaş uçağı, bir stratejik taarruzi insansız hava aracını kol uçuşunu halkının huzurunda yaptı.

TÜRKİYE'DEN BAŞKA BİR ÜLKEDE GERÇEKLEŞTİREMEDİ

Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil katıldı.

Programda konuşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar'ın başarı hikayesine ilişkin şunları anlattı:

"Kendi imkanlarımızla kendi öz sermayemizle beyin sermayesiyle çalışa çalışa, adım adım bu sistemleri geliştirdik. Ve bugün artık 20 yıl önce hayalini kurduğumuz Kızılelma'mıza sahibiz. Bugün artık dünyada ilk olan kendi insansız savaş uçağı teknolojimize sahibiz ve bunu TEKNOFEST'te halkımızın huzurunda uçuruyoruz. 5 kişiyle başladı, bugün 3 bin 500 kişi oldu. 5 kiloluk uçakla başladık, şimdi 6 tonluk uçak geliştiriyoruz."

Bayraktar, 20 yıl önce başlayan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bu ülkenin insanlarının artık dünyanın en iyi SİHA ve İHA teknolojilerini geliştirdiğini ifade etti.

Akıncı ve Kızılelma'nın birlikte gerçekleştirdiği kol uçuşuna dikkati çeken Bayraktar, kendi geliştirdiği teknoloji ile bir insansız savaş uçağı, bir stratejik taarruzi insansız hava aracının kol uçuşunu halkının huzurunda gerçekleştirebilen Türkiye'den başka bir ülke olmadığını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin yerli SİHA ve İHA teknolojileri sayesinde çok önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Onlarca kazanım, bugün Türkiye hem kendi coğrafyasında terörle mücadelede hem sınır ötesi operasyonlarda hem tek millet, iki devlet can Azerbaycan Tek Vatan Harekatı'nda. Bakın 30 yıl önce birinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizden helikopter istiyor. Onlara helikopterle yaralıları taşımak için yardımda dahi bulunamazken bugün Türkiye gelmiş olduğu seviyeyle Azerbaycanlı kardeşlerine SİHA'ları, İHA'ları teslim ediyor. Onlar da Tek Vatan Harekatı'nda 30 yıl boyunca kaybettikleri, işgal edilen toprakları özgürlüğe kavuşturuyor. Bu büyük bir kazanımdı. Yine Türkiye 500 yıllık tarihi geçmişi olan, deniz ötesi, denizden komşusu olan Libya'nın parçalanmasını, tarihine sahip çıkarak oradaki kardeşlerine sahip çıkarak verdiği destekle engelliyor."



Kuzeydeki komşu Ukrayna'nın bir işgalle karşıya karşıya bulunduğunu anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:



"Ukrayna'ya, işgalle karşı karşıya olduğu ilk dönemlerde en büyük yardımcı yine Türkiye'nin geliştirdiği bu teknoloji oluyor. Ukrayna'daki ufak kızlar saçlarını kesip, ufak çocuklar kiraz satıp Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA almak için kampanyaya bağışlar yapıyor. Avrupa'da yüz binlerce insan bağışlar yapıyor, kampanyalarla. Niye? Bu ülkenin insanının geliştirdiği teknolojiyi tedarik edip Ukrayna'nın yaşadığı zulme ve o işgale son vermek için, ona katkıda bulunmak için Türkiye'ye başvuruyor. Afrika'da birçok ülke kendisini Türkiye'nin ona sunduğu teknolojik yardımla kendisini parçalanmaktan kurtarıyor. Bu bizim Milli Teknoloji Hamlesi'yle 20 yıl gibi bir sürede adeta mucize gibi ifade edeceğimiz kazanımlar."

SİHA ve İHA kazanımlarından rahatsız olanların da bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bunları yurt dışından alırken kimse sesini çıkarmıyor da bu ülkenin kendi insanı yaptığı zaman, kendi ülkesine hizmet edecek şekilde bunu geliştirdiği zaman ve buradan çok başarılı sonuçlar aldığı zaman bundan rahatsız olunuyor. Bunu sorgulamamız lazım, niye? Çünkü Türkiye güçleniyor. Çünkü, Türkiye başkasına minnet etmiyor. Kendi ayakları üzerinde daha güçlü bir şekilde durarak bağımsız geleceğine doğru ilerliyor bundan dolayı."

Bayraktar, Baykar'ın 5 kişilik bir ekiple yola çıktığını belirterek, "Gecelerimizi, gündüzümüze kattık ekibimizle, tamamen kendi imkanlarımızla bu teknolojiyi ülkemize kazandırmak için kalleşçe insanlarımızın şehit edilmemesi adına bu teknolojiyi geliştirmeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.

