AA 10 Eylül 2021 Cuma 17:43 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 17:47

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, savunma ve havacılık sanayi sektör temsilcileri, BASDEC ile özgün projeler geliştirerek yerli savunma sanayisine ve Türkiye'nin ihracatına yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BASDEC üyelerinin, ana üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kendilerine ait özgün ürünler de geliştirdiğini aktardı.

Küme üyelerinin TÜBİTAK üzerinden, "Ozan" adını taşıyan katlanabilir metal mayın dedektörünün, teknoloji transferini sağlayarak ürünü geliştirmeyi hedeflediğini açıklayan Burkay, "Kümelenmenin yetenek ve kapasitelerini ortak kullanarak üretecekleri bu ürünle güvenlik güçlerimizin ve insani yardım örgütlerinin önemli bir ihtiyacını daha karşılamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Burkay, BASDEC'in kurulduğu 2013 yılından bu yana Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayi Başkanlığımızın orta vadeli planları ile BASDEC'in planları ve hedefleri birebir uyumlu şekilde ilerliyor. Bugün gelinen noktada hassas mekanik sistemlerden nano teknoloji ürünlere kadar çok geniş bir alanda sistem ve teknoloji üreten firmalarımız bulunuyor. Şu anda Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi firmalarımız, TÜBİTAK üzerinden Ozan katlanabilir metal mayın dedektörünün teknoloji transferini sağlayarak bu ürünü geliştirmeyi hedefliyor. Kümelenmenin ortak ürünü olacak bu teknoloji ile devletimizin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacağız. Bununla birlikte dünya markası olacak özgün ürünleri geliştirme noktasında küme firmalarımız iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam ediyor."

- "DÜNYA PİYASALARIYLA REKABET EDEBİLECEK ÜRÜNLERE ODAKLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hatipoğlu da küme üyelerinin mayın dedektörü üretiminde teknoloji transferi için elektronik, plastik, metal işleme ve entegrasyonda faaliyet alanlarına göre bir araya gelerek konsorsiyum oluşturduklarını aktardı.

Hatipoğlu, barış ve güvenliğin tesisinde kullanılmak amacıyla teknoloji transferi yapılan dedektörün ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Ozan mayın dedektörü konsorsiyumunda olduğu gibi üyelerimiz arasında iş birliği kurarak daha fazla projede nihai ürünler üretmeyi hedefliyoruz. BASDEC olarak, müşterek üretim ile daha az kaynakla her üyemizin en yetkin olduğu alanda ürün veya hizmet sağlayarak dünya piyasalarıyla rekabet edebilecek ürünlere odaklanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ERBAB firması Yönetim Kurulu Başkanı ve Konsorsiyum Lideri Ufuk Erdoğan ise hedef gözetmeksizin insan veya başka canlıların hayatını kaybetmesine sebep olan mayınların temizlenmesi için üretim yapacaklarından dolayı gururlu olduklarını kaydetti.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin (BİLGEM), güvenli haberleşme ve savunma sistemleri alanında geliştirdiği yeni teknolojiler arasında bulunan Ozan, kompakt yapısı ve 1,5 kilogram gibi düşük taşıma ağırlığıyla harekat bölgesinde görev alan güvenlik birimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı.

Dünyanın en hafif metal mayın dedektörlerinden biri olan Ozan, güvenlik birimlerine geniş arazilerde de taşıma kolaylığı sağlıyor. Yanlış alarm oranı en aza indirgenen sistem, hedef tespitinde operatöre sesli, görsel ve titreşimli ikaz olmak üzere üç farklı tespit uyarısı sunuyor. Sistem üzerinde bulunan grafik LCD ekranla tespit edilen hedefin metal yoğunluğu kolaylıkla gözlenebiliyor.