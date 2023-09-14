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Savunma

Dünyada tek! TCG Batıray denizaltısı ile bir ilk gerçekleşecek

ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen kendi boyutunda dünyada tek olan denizaltı havuzunda TCG Batıray denizaltının havuzlanacağı bildirildi. Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyeti için önemli olan bu faaliyetin Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleşeceği açıklandı.

14 Eylül 2023 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
Dünyada tek! TCG Batıray denizaltısı ile bir ilk gerçekleşecek
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, TCG Batıray denizaltısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

TCG Batıray denizaltısının havuzlanacağını bildiren Tuğamiral Aktürk, "Denizaltılarımızın havuzlanması için ihtiyaca yönelik özel olarak tasarlanan ve Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen kendi boyutunda dünyada tek olan denizaltı havuzunda ilk olarak yarın (15 Eylül) TCG Batıray denizaltımız havuzlanacaktır. Denizlerdeki hakimiyetimiz için önemli olan bu faaliyet, Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.

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