Dünyada tek! TCG Batıray denizaltısı ile bir ilk gerçekleşecek

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, TCG Batıray denizaltısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.



TCG Batıray denizaltısının havuzlanacağını bildiren Tuğamiral Aktürk, "Denizaltılarımızın havuzlanması için ihtiyaca yönelik özel olarak tasarlanan ve Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen kendi boyutunda dünyada tek olan denizaltı havuzunda ilk olarak yarın (15 Eylül) TCG Batıray denizaltımız havuzlanacaktır. Denizlerdeki hakimiyetimiz için önemli olan bu faaliyet, Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.