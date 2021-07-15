İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2021 Perşembe / 5 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5825
  • EURO
    10,194
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1367.25
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Dünyadaki tüm ordular arasında en yüksek oran: 320'den fazla silah denediler!
Savunma

Dünyadaki tüm ordular arasında en yüksek oran: 320'den fazla silah denediler!

Rus ordusu Suriye'de 320'den fazla silah türünü denediğini açıkladı. Söz konusu durum ile ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'Bu, dünyadaki tüm ordular arasında en yüksek orandır.'

AA15 Temmuz 2021 Perşembe 00:58 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 00:59
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rostov-na Donu şehrindeki Rostvertol helikopter fabrikasında yaptığı konuşmada, Suriye'deki operasyonlarda kullanılan silahlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu fabrikanın ürettiği helikopterlerden birinin Suriye'deki operasyonların sonucunda geliştirildiğine dikkati çeken Şoygu, askeri teknik araçları güvence altına almak için uzun menzilli hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu ve Rusya'nın buna sahip olduğunu ifade etti.

Suriye'deki operasyonlar sayesinde bu tip silahlara sahip olduklarını vurgulayan Şoygu, "Operasyonlar esnasında helikopterler dahil 320'den fazla farklı silah türü denedik." diye konuştu.

Rus ordusundaki modern silah ve teçhizat payının yüzde 70 olduğunu kaydeden Şoygu, "Bu, dünyadaki tüm ordular arasında en yüksek orandır." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.