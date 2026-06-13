Modern Diplomacy'de yer alan "Batı'nın yeniden silahlanmasıyla birlikte Türkiye savunma ihracatını artırıyor" başlıklı haber, Türk savunma sanayisinin geldiği son noktaya vurgu yapıyor.

Son yirmi yılda Türkiye'nin, savunma sanayisine önemli yatırımlar yaparak kendisini insansız hava araçları ve askeri teçhizatın önde gelen ihracatçısı haline dönüştürdüğü ifade edildi. Bir zamanlar yabancı silah üreticilerine bağımlı olan Türkiye'nin, şimdi özellikle Körfez, Afrika, Asya ve Avrupa'nın bazı bölgeleri gibi yaklaşık 40 ülkeye silah sattığı aktarıldı.

"DEĞERLİ BİR SANAYİ MÜTTEFİKİ"

Çok sayıda alıcının, Türk ürünlerini daha uygun fiyatlı, daha hızlı temin edilebilir ve alternatiflere göre daha uyarlanabilir olarak gördükleri için tercih ettiği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa hükümetlerinin güvenliklerini yeniden değerlendirdiği ve NATO müttefiklerinin Türkiye'yi sadece askeri bir ortak olarak değil, aynı zamanda değerli bir sanayi müttefiki olarak da gördüğü ifade edildi.

Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği gibi Batı pazarlarında silah satışlarını artırmayı ve ortak üretimi teşvik etmeyi hedeflediği vurgulandı. Haberde, ticaret rakamlarına ilişkin olarak, Ukrayna güçleri tarafından kullanılan ve geniş çapta tanınan silahlı insansız hava araçları da dahil olmak üzere Türk savunma ihracatının 2021'den bu yana üç kat artarak 10 milyar dolara ulaştığı ve Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 3,7'sini oluşturduğu aktarıldı. Aynı dönemde Avrupa ve ABD'ye yapılan ihracatın ise neredeyse dört katına çıkarak 5,6 milyar dolara ulaştığının altı çizildi.

BAYKAR VE TUSAŞ VURGUSU

Türkiye'nin savunma sanayisinin büyümesinde Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) gibi önde gelen çok sayıda şirketin yer aldığı dile getirilen haberde, analistlerin, ihracattaki artışı sürekli devlet desteğine, esnek tedarik zincirlerine ve alıcı ihtiyaçlarına göre ürünleri özelleştirme yeteneğine bağladığı ifade edildi.

Haberde, Türkiye'nin, önümüzdeki iki yıl içinde savunma ihracatını ikiye katlamayı hedeflediği, bunun ise savunma yeteneklerinde daha fazla ilerleme kaydetmeye yardımcı olacağı aktarıldı.

Türkiye'nin bölgede yaşanan çatışmaları iyi takip ettiği ve buna göre savunma ürünleri geliştirdiğinin altı çizilen haberde, savunma sanayisinin, özellikle uluslararası alanda güvenilirlik kazanan insansız hava araçları olmak üzere gelişmiş sistemlerde önemli ilerleme kaydettiği vurgulandı.

Ayrıca Türkiye'nin, büyük miktarda silahlı insansız hava aracı ve mühimmat ürettiği, fırkateynler ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere diğer askeri teçhizatları geliştirdiği dile getirildi.

Türkiye'nin Avrupa'nın iç siyasi sorunları nedeniyle yaşadığı dışlanmaya rağmen Polonya ve İspanya gibi ülkelerle başarılı anlaşmalar imzaladığı belirtildi.