Bakan Güler'in açıklamalarının ardından yabancı basın, yerli ve milli ana muhabere tankı ALTAY'ı yakın markaja aldı. Tamamen Türkiye'de tasarlanıp üretilen ALTAY'ın, seri üretime girmeden önce operasyonel yeteneklerini doğrulamak için ileri testlerden geçtiği ifade edildi.

Tankın, hem teknolojik hem de operasyonel olarak Türk ordusundaki diğer tanklara kıyasla bir ilerlemeyi temsil ettiği vurgulanan haberde, yeni nesil kompozit zırhla donatılan ALTAY'ın, çatışma alanlarında giderek yaygınlaşan güdümlü tanksavar füzeleri ve el yapımı patlayıcı cihazlar gibi modern tehditlere karşı üstün koruma sağladığı vurgulandı.

Genellikle dijital yetenekler ve sistem entegrasyonu açısından sınırlı olan eski tankların aksine ALTAY'ın, gelen mermileri tespit edip etkisiz hale getirerek 360 derece savunma sağlayan AKKOR aktif koruma sistemi de dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş teknolojiye sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, ana topu ve modernize edilmiş hedefleme sistemi ile daha hassas uzun menzilli vuruşlar sağlayarak muharebe etkinliğini artırdığı aktarıldı. Haberde ALTAY'ın yerli bir motora sahip olduğu belirtilerek, aynı zamanda yabancı teknolojilere olan bağımlılığı azalttığı ifade edildi. Son olarak, geliştirilmiş ergonomisi ve yerleşik sistemleri ile ALTAY'ın daha iyi mürettebat koordinasyonu ve tepkiselliği kolaylaştırarak, savaş alanında taleplere daha uygun hale getirildiği vurgulandı.

65 ton ağırlığındaki ALTAY'ın, yeni nesil ağır zırhlı araçları temsil ettiği, savaş alanında dayanıklılığını artıran gelişmiş kompozit zırha sahip olduğu ifade edildi.

Haberde, silahlanma açısından ALTAY'ın, Türkiye'nin savunma sektöründe lider bir oyuncu olan Aselsan tarafından geliştirilen 12,7 mm ağır makineli tüfek ve gelişmiş stabilize uzaktan kumandalı silah platformu (SARP) ile donatıldığı vurgulandı. Tankın, tanksavar tehditlerine karşı 360 derecelik savunma sağlayan yerli olarak geliştirilen bir teknoloji olan AKKOR aktif koruma sistemini bünyesinde barındırdığı ve bu sistemin, gelen füzeleri hedeflerine ulaşmadan önce engellemek ve etkisiz hale getirmek için gelişmiş radarlar ve özel mühimmatlar kullandığı aktarıldı.

Haberde son olarak, ALTAY'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne planlanan entegrasyonuyla Türkiye'nin, yabancı teknolojilere olan bağımlılığını azaltırken gelişmiş savunma sistemleri sunma ve üretme yeteneğine sahip ülkeler arasındaki konumunu güçlendirdiği ifade edildi. Bu projenin aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisi için kritik bir dönüm noktasını temsil ettiği ve ulusal güvenlik ihtiyaçlarını karşılama ve stratejik özerkliği artırma konusundaki büyüyen yeteneklerini sergilediğinin altı çizildi.

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