İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2024 Perşembe / 27 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6092
  • EURO
    36,6384
  • ALTIN
    2938.56
  • BIST100
    9640.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Dünyanın en gelişmişleri arasında gösterildi! ALTAY tankının ismi yetti: Türk ordusuna üstün koruma sağlayacak
Savunma

Dünyanın en gelişmişleri arasında gösterildi! ALTAY tankının ismi yetti: Türk ordusuna üstün koruma sağlayacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 3 binin üzerinde tank bulunduğunu, 2025'in sonunda da ALTAY tankını seri üretimde almaya başlayacaklarını kaydetti. Bakan Güler'in açıklaması yabancı basında büyük ses getirirken, Türkiye'nin ilk yerli ve milli tankı için 'dünyanın en gelişmiş tanklarından biri' olduğu ve Türk ordusuna üstün koruma sağlayacağı ifade edildi.

Star Gazetesi28 Kasım 2024 Perşembe 20:48 - Güncelleme:
Dünyanın en gelişmişleri arasında gösterildi! ALTAY tankının ismi yetti: Türk ordusuna üstün koruma sağlayacak
ABONE OL

Bakan Güler'in açıklamalarının ardından yabancı basın, yerli ve milli ana muhabere tankı ALTAY'ı yakın markaja aldı. Tamamen Türkiye'de tasarlanıp üretilen ALTAY'ın, seri üretime girmeden önce operasyonel yeteneklerini doğrulamak için ileri testlerden geçtiği ifade edildi.

ÜSTÜN KORUMA SAĞLIYOR

Tankın, hem teknolojik hem de operasyonel olarak Türk ordusundaki diğer tanklara kıyasla bir ilerlemeyi temsil ettiği vurgulanan haberde, yeni nesil kompozit zırhla donatılan ALTAY'ın, çatışma alanlarında giderek yaygınlaşan güdümlü tanksavar füzeleri ve el yapımı patlayıcı cihazlar gibi modern tehditlere karşı üstün koruma sağladığı vurgulandı.

ALTAY'IN GELİŞMİŞ TEKNOLOJİSİNE VURGU YAPILDI

Genellikle dijital yetenekler ve sistem entegrasyonu açısından sınırlı olan eski tankların aksine ALTAY'ın, gelen mermileri tespit edip etkisiz hale getirerek 360 derece savunma sağlayan AKKOR aktif koruma sistemi de dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş teknolojiye sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, ana topu ve modernize edilmiş hedefleme sistemi ile daha hassas uzun menzilli vuruşlar sağlayarak muharebe etkinliğini artırdığı aktarıldı. Haberde ALTAY'ın yerli bir motora sahip olduğu belirtilerek, aynı zamanda yabancı teknolojilere olan bağımlılığı azalttığı ifade edildi. Son olarak, geliştirilmiş ergonomisi ve yerleşik sistemleri ile ALTAY'ın daha iyi mürettebat koordinasyonu ve tepkiselliği kolaylaştırarak, savaş alanında taleplere daha uygun hale getirildiği vurgulandı.

65 ton ağırlığındaki ALTAY'ın, yeni nesil ağır zırhlı araçları temsil ettiği, savaş alanında dayanıklılığını artıran gelişmiş kompozit zırha sahip olduğu ifade edildi.

SARP VE AKKOR DETAYI

Haberde, silahlanma açısından ALTAY'ın, Türkiye'nin savunma sektöründe lider bir oyuncu olan Aselsan tarafından geliştirilen 12,7 mm ağır makineli tüfek ve gelişmiş stabilize uzaktan kumandalı silah platformu (SARP) ile donatıldığı vurgulandı. Tankın, tanksavar tehditlerine karşı 360 derecelik savunma sağlayan yerli olarak geliştirilen bir teknoloji olan AKKOR aktif koruma sistemini bünyesinde barındırdığı ve bu sistemin, gelen füzeleri hedeflerine ulaşmadan önce engellemek ve etkisiz hale getirmek için gelişmiş radarlar ve özel mühimmatlar kullandığı aktarıldı.

KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI

Haberde son olarak, ALTAY'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne planlanan entegrasyonuyla Türkiye'nin, yabancı teknolojilere olan bağımlılığını azaltırken gelişmiş savunma sistemleri sunma ve üretme yeteneğine sahip ülkeler arasındaki konumunu güçlendirdiği ifade edildi. Bu projenin aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisi için kritik bir dönüm noktasını temsil ettiği ve ulusal güvenlik ihtiyaçlarını karşılama ve stratejik özerkliği artırma konusundaki büyüyen yeteneklerini sergilediğinin altı çizildi.

Dünyada büyük ses getirdi! Türkiye'yi 'kilit oyuncu' olarak nitelendirdiler: TB3, F-35'leri telafi edecek

Bakan Güler'den F-35 mesajı: KAAN'ı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti

Bir NATO ülkesinin daha envanterine girdi! Bayraktar TB2 için tarihi anlaşma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.