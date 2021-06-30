Dünyanın gözü Türkiye'de! 'NEFER'i manşetlerine taşıdılar

30 Haziran 2021 Çarşamba 08:27 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 08:27

Aselsan'ın zırhlı askeri araçlar için gerçekleştirdiği yeni teknolojik donanımlar ABD'nin önde gelen savunma yayın organlarından Defense News'in ön sayfasında yer aldı. Güncellenmiş araçların 2021-2023 yılları arasında orduya teslim edileceği bilgisi de savunma yayın organının okuyucularına duyurduğu detaylar arasında yer aldı. Defense News, yeni yüksek teknoloji donanımları arasında en göze çarpanın NEFER adı verilen insansız taret sistemi olduğunun altını çizdi.

HEM NATO HEM RUS SİLAHLARI...

Akşam Gazetesi'nden Emre Öztürk'ün haberine göre, Haberde "NEFER hem NATO seviyesi hem de Rus silah sistemlerinde kullanılmak üzere dizayn edildi. Zırhlı savaş araçları için program kapsamında yer alan diğer güncellemeler arasında otomatik hedef takibi, lazer uyarı sistemi, yakın mesafe gözlem sistemi, modern güdüm sistemi, mayın korumalı koltuklar, yükseltilmiş balistik koruma ve anti mayın koruması da yer almakta" ifadelerine yer verildi.

NEFER

ASELSAN NEFER-L Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, zırhlı muharebe aracı, diğer taktik kara platformları ve sabit tesislerde temel olarak zırhlı kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabilen NEFER-L, hem NATO menşeli hem de Rus menşeli silahların kullanımına imkan veren tasarımıyla bir adım öne çıkmaktadır. Gelişmiş uzaktan komuta ve gözetleme imkânı sağlayan NEFER-L, atış yapan personelin ortam farkındalığını artırmakta ve güvenliğini en üst seviyeye taşımaktadır.