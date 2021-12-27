İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2021 Pazartesi / 23 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,9295
  • EURO
    12,3769
  • ALTIN
    635.939
  • BIST100
    1891.28
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Dünyaya Türk Bayraktar TB2 ilanı: Üretmeye başladık
Savunma

Dünyaya Türk Bayraktar TB2 ilanı: Üretmeye başladık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak, Türk Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkesinde üretilmeye başlandığını açıkladı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 07:10 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 07:10
ABONE OL

Rus yayın organı Ria, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilk kez saldırı düzenlediği Ekim ayından bu yana gerçekleşen en önemli gelişmeyi sayfasına taşıdı.

Buna göre, Ukrayna lideri Vladimir Zelensky'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak Türk Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkesinde üretilmeye başlandığını Focus'a söyledi.

Kiev yönetiminin Batılı müttefikleriyle devasa bir askeri yardım programı geliştirdiğini dile getiren Yermak, yalnızca Bayraktar TB2 değil başka projelerin de söz konusu olduğunu kaydetti.

Yermak'ın verdiği bilgiye göre, Birleşik Krallık'la yürütülen 2,2 milyar dolarlık bir donanma projesi bulunuyor, Fransa ile yürütülen benzer programın maliyeti ise 1,3 milyar euro.

  • Vladimir Zelensky
  • Türk Bayraktar TB2 SİHA
  • Andriy Yermak
  • Ukrayna
  • Türk savunma sanayii

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.