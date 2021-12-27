Dünyaya Türk Bayraktar TB2 ilanı: Üretmeye başladık

27 Aralık 2021 Pazartesi 07:10 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 07:10

Rus yayın organı Ria, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilk kez saldırı düzenlediği Ekim ayından bu yana gerçekleşen en önemli gelişmeyi sayfasına taşıdı.

Buna göre, Ukrayna lideri Vladimir Zelensky'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak Türk Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkesinde üretilmeye başlandığını Focus'a söyledi.

Kiev yönetiminin Batılı müttefikleriyle devasa bir askeri yardım programı geliştirdiğini dile getiren Yermak, yalnızca Bayraktar TB2 değil başka projelerin de söz konusu olduğunu kaydetti.

Yermak'ın verdiği bilgiye göre, Birleşik Krallık'la yürütülen 2,2 milyar dolarlık bir donanma projesi bulunuyor, Fransa ile yürütülen benzer programın maliyeti ise 1,3 milyar euro.