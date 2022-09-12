Dünyayı etkileyecek F-35 kararı! Resmen duyuruldu

F-35 savaş uçaklarının merkez üreticisi ABD zor bir karar vermek zorunda kalacak. F-35 için yeni nesil motorun geliştirilmesi milyarlarca dolara mal oluyor. F-35 savaş uçaklarına ilişkin ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall ise bu entegrasyonun ABD'deki ve dünyadaki üretimi ve teslimatı etkileyeceğini söyledi. Ayrıca Kendall, 70 F-35 savaş uçağının üretilip teslim edilmeme olasılığının da göz önünde bulundurulduğunu bildirdi.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARINA 6 MİLYAR DOLAR HARCANACAK

ABD'deki uzmanlara göre ise motoru geliştirmek için 6 milyar dolar harcanacağı ve bu motorun F-35'in (F-35А versiyonu) temel modeline yönelik olduğu yönünde. Ancak milyarlarca doların nereden geleceği tartışılırken Kendall'a göre Amerika Birleşik Devletlerinin 70 savaşçı alımından vazgeçebileceğini söyledi. Öte yandan 70 adet alımdan vazgeçildiği takdirde F-35 yeni nesil motor projesinin "acısız" olarak finanse edilebileceği tahmin ediliyor.

Genel olarak, uçağın yeni motoru ile daha iyi yakıt verimliliği ve daha fazla güç sağlaması bekleniyor. Yıllardır F-35'i uçurmanın maliyetini düşürmeye çalışan ABD'nin harcamaları en son verilere göre 45.000 ile 55.000 USD arasında değişiyor. ABD hükümeti ise 25.000 USD ile neredeyse yarı yarıya düşürülmesini istiyor.

UKRAYNA SAVAŞI VE ÇİN DETAYI

Sorunun sadece yakıt maliyeti olmadığını savunan uzmanlar, Ukrayna'daki savaşın arka planına ve Çin ile gerçek bir savaş olasılığına karşı ABD'nin Pratt & Whitney tarafından geliştirilen mevcut F135 motoruyla F-35'i kullanma riskini almayacağını öne sürüyor.

Defence News'in programın durumu ve gelecek planlarının ayrıntılı bir analizi, yıllar önce F-35'in tamamen farklı bir proje olduğunu hatırlattı. Bugün ise F-35 savaş uçaklarının kökten farklı füze sistemleri, elektronik harp sistemleri ve güdüm sistemleri var. Birçok uzman, tüm yenilikleri ile F-35'in bugün yeni bir motora veya geliştirilmiş bir motora ihtiyacı olduğu öne sürülüyor.

Pratt & Whitney F135, günümüzün F-35'ine güç veren motordur. Ancak, endüstrinin bir kısmı tarafından desteklenen Washington'daki siyasi çevreler ve lobiciler arasında, motorun yenisiyle değiştirilmesi gerektiği fikri - yakıt verimliliğini ve itiş gücünü artırmak için üçüncü bir hava akışı gibi en son teknoloji - giderek artıyor.