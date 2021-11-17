Dünyayla eş zamanlı üretildi! Türkiye'ye lig atlatacak hamle

TRT Haber 17 Kasım 2021 Çarşamba 11:08 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 11:10

Eğer yaşınız 'orta' kabul edilebilecek bir dönemdeyse siz de etrafınızdaki hemen her şeyin çok hızlı bir şekilde 'dijitalleştiği' gerçeğine şahitlik ettiniz demektir... Telefonlarımız, saatlerimiz, hatta ev ve arabalarımızın dahi yeni çağa ayak uydurduğu bu dönemde, bizzat askerin kendisinin de 'dijitalleşmesi' kaçınılmazdı.

Aynen böyle de oldu ve 'dijital asker' ya da 'geleceğin askeri' konseptleri özellikle ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin gelişmiş ordularında herkesin üzerine kafa yorduğu en temel projelerden biri haline geldi.

Türkiye de söz konusu gelişmelerden geri kalmak istemedi. Sadece kamu kurumları değil özel şirketler de bu alanda çok değerli işlere başladı ve günümüz itibariyle kimi projeler önemli bir noktaya geldi.

'ATOK' da bu alandaki marka işlerden biri. Açılımı, Askeri Taktik Operasyon Kiti...

['Dijital Asker' konsepti dünyanın önde gelen ordularında öncelikli konulardan biri oldu.]

SAHADAKİ ASKERE ANLIK TAKİP

BİTES Savunma ve Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erinç Albayrak, ATOK hakkında TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak, ATOK'un muharebe sahasında özel görev kuvvetlerinin çok önemli ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem olduğunu belirtiyor.

Temel olarak askerin tam konumunu, sağlık durumunu, hem kendinin hem de ekip arkadaşlarının anlık pozisyon değişimlerini ve en genel haliyle 'çevrede neler olup bittiğini' gösteren bir sistem ATOK.

GPS olmayan ortamlarda dahi askerin üzerindeki gelişmiş sistemler matematiksel hesaplar yaparak konum bilgisini çok doğru bir şekilde buluyor. Elde edilen veriler hem TİM komutanı hem de merkezle paylaşılabiliyor.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK MEHMETÇİK'İN KULLANIMINA GİRECEK

Erinç Albayrak projeye dair bilgiler vermeye devam ediyor. Gözlük ve koldaki bilekliğe geliyor sıra... Artırılmış gerçeklik teknolojisini sunan bir gözlükmüş bu. Böylece TİM Komutanı, kendi timinde olan tüm personelin konumunu, pozisyon durumunu, sağlığını kolaylıkla takip edebiliyor. Sağlık konusunda bir parantez açalım ve Mehmetçik'in giydiği özel atlet sayesinde hayati veriler anlık alınabildiğini belirtelim.

Önemli bir detay daha veriyor Albayrak ve "TİM Komutanı, baktığı yönde kimlerin olduğunu da rahat bir şekilde görüyor bu gözlük sayesinde. Böylelikle dost-düşman birlik konusu da çok daha net bir şekilde çözülmüş oluyor. Bu gözlüğü takan bir komutanın yanlışlıkla dost birliklere ateş emri vermesi neredeyse imkansız bir hale geliyor. Ayrıca İHA'lardan elde edilen görüntüler de anlık olarak operasyondaki askerlerin tabletine yansıyor" ifadesini kullanıyor.

[Sahadaki askerler, artırılmış gerçeklik gözlüğü ile kritik bilgilere daha kolay ve hızlı ulaşabiliyor.]

ATEŞ EDERKEN DAHİ BİLGİLERİ ANLIK OLARAK GÖREBİLECEKLER

"Peki asker bir yandan çatışma devam ederken diğer yanda tüm bunları nasıl takip edecek" sorusunu ise, "Kesinlikle haklısınız. Muharebe sahasında bir kişinin akıllı cihazı eline alıp intikal etmesi, muharebe şartlarında bu takip işlerini sürdürmesi çok zor." diyor Albayrak. Ve sistemin buna nasıl bir çözüm ürettiğini anlatıyor:

"Bilekteki aparat sayesinde nişan pozisyonunda dahi tüm bilgileri rahatlıkla görebiliyor asker. Namluyu doğrulttuğu yönde kimlerin olduğunu, daha önceden yüklenen bölge haritasını, kendisinin ve arkadaşlarının konumunu anlık takip ediyor. Bilekliğimiz kablosuz şekilde çalıştığından, en ufak bir hareket kısıtlaması olmadan tüm bunları yapabiliyor.

Tabi bir de işin diğer boyutu var... Anlık olarak görüntülerin başka bir merkez tarafından da izlenmesi. Peki bu nasıl oluyor? Muharebe hattının güvenli tarafında konuşlanmış bir zırhlı araç, bu zırhlı araç üzerinde milli imkanlarla üretilen bir BAZ istasyonu konumlanıyor.

Bu BAZ istasyonunun sağlamış olduğu kapsama alanı içerisinde hem akıllı terminal dediğimiz tableti andıran cihaz üzerinden gelen bilgiler hem de askerin kullandığı gözlükten gelen görüntüler Uydu Haberleşme Sistemi (SATCOM) kabiliyeti ile uzaktaki karargahlara aktarılıyor. Böylece komuta kademesi de operasyona dair tüm detayları en ince ayrıntısına kadar istediği yerden takip edebiliyor."

SAHDAKİ TESTLERİN SONUNA GELİNDİ

Askerin konumu meselesi bizi farklı bir noktaya da götürüyor... TSK'nın özellikle çatışma bölgesinde kalan yaralı asker ya da şehidimizin naaşının yeri gibi konularda çok hassas olduğunu biliyoruz. Acaba ATOK bu konularda da fayda sağlar mı?

Erinç Albayrak yanıtlıyor, "ATOK Sistemi ile özel görev kuvvetlerimizin anlık konum ve durumunu takip etmeye imkan sağlıyor. Dolayısıyla yaralı asker ya da şehidimizin yerinin tam olarak bulunmasına fayda sağlıyor" diyerek bu soruyu yanıtlıyor.

Albayrak'a son olarak sistemin envantere ne zaman gireceğini soruyoruz... Hali hazırda ATOK sisteminin kalifikasyon ve kabul testlerinin devam ettiğini ve 2021 yılı içerisinde envantere girmeye hazır olacağı bilgisini paylaşıyor.