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Savunma

Düşmanlara açık gözdağı: Bölgeye kıtalararası YARS füzesi yerleştirdiler!

Rusya, Stratejik Füze Gücü tatbikatı hazırlıklarına kıtalararası YARS füzelerini de dahil etti. Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, kıtalararası YARS füze fırlatıcılarının Sibirya'ya konuşlandırılacağı bildirildi.

27 Temmuz 2021 Salı 00:15 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 00:15
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Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası YARS mobil balistik füze fırlatıcılarının Stratejik Füze Gücü için başlatılan tatbikatlar kapsamında Doğu Sibirya'da muharebe devriyelerine başladığını duyurdu.

Bakanlık'tan, "Stratejik Füze Gücü tatbikatı içerisinde genel olarak 1000'den fazla personel ve 100'den fazla da askeri donanım yer alacak. YARS füze alayları sahadaki yerlerini aldı ve savaş alarmına geçti." açıklaması yapıldı.

Habere göre, tatbikatlar ayrıca mühendislik, savunma ve güvenlik, radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma birimleri malzemeleri de dahil olmak üzere 10 adet gelişmiş özel donanım içeriyor.

(Aksam.com.tr)

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