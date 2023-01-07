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Savunma

E-3A AWACS Türkiye semalarında! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS tarafından uçuş görevi icra edildiği bildirildi.

IHA7 Ocak 2023 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
E-3A AWACS Türkiye semalarında! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
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Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS tarafından uçuş görevi icra edildi.

E-3A AWACS TÜRKİYE SEMALARINDA

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımız ile NATO'ya ait E-3A AWACS tarafından uçuş görevi icra edildi. NEXUS ACE, muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir" ifadelerine yer verildi.

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