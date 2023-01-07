E-3A AWACS Türkiye semalarında! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS tarafından uçuş görevi icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımız ile NATO'ya ait E-3A AWACS tarafından uçuş görevi icra edildi. NEXUS ACE, muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir" ifadelerine yer verildi.
Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımız ile NATO'ya ait E-3A AWACS tarafından uçuş görevi icra edildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2023
NEXUS ACE, muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. #MSB pic.twitter.com/O4c9DyO25h