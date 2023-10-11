El Bannai Türkiye'de: Bütün kilit ekibimi buraya getirdim

SAHA İstanbul, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group ile yaptığı işbirliğiyle üyelerine yeni ihracatlar için kapı araladı.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul ve EDGE Group'un birlikte düzenlediği SAHA-EDGE Savunma Sanayi Buluşması ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son BAE ziyaretinde iki ülke arasında çeşitli anlaşmalara imza atıldığını, devlet başkanlarının liderlik edeceği "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurulmasının kararlaştırıldığını anımsattı.

Mevcut işbirliğinin savunmanın yanı sıra enerjiden ulaştırmaya, finanstan sağlığa kadar birçok alanda derinleşeceğini dile getiren Bayraktar, "Stratejik olarak çok değerli olan bu işbirliği sayesinde, ülkelerimiz ile bölgemizdeki ve Afrika'daki ihtiyaç sahibi ülkelerin sağlayacağı fayda da artacak." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin bir zamanlar sadece yüksek teknolojiyi tüketen bir ülke iken bugün insansız hava araçlarından jet motorlu uçaklara kadar birçok alanda uluslararası arenada rekabet edebilir duruma geldiğine işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüksek teknolojiye erişim artık tek başına yeterli değil, aynı zamanda bu teknolojileri yerli kaynaklarla üretmek de gerekiyor. Türkiye, son 20 yılda savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltarak ihracatta rekor seviyelere ulaştı. SAHA İstanbul bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadı. Ülkemiz, insansız hava araçlarından elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede dünya standartlarında ürünler ve yetenekler geliştirdi. Türk savunma sanayisinin büyüme hızı etkileyici. 2022'de savunma ihracatımız 4,4 milyar dolara ulaştı, 2023'te bu rakamın 6 milyar doların üzerine çıkması öngörülüyor.

Bağımsızlığımızı koruyabilmek ve geleceğimizi güvence altına alabilmek adına, yüksek teknoloji geliştirmeyi sürdürmeliyiz. Bu, sadece bir tercih değil, aynı zamanda güçlü bir bağımsızlık için zorunluluktur. Milli SİHA'larımız, MİLGEM korvetimiz ve hava savunma sistemlerimiz dahil birçok alanda AR-GE çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kara araçları, deniz platformları, mühimmat teknolojileri ve elektronik harp gibi alanlarda da uluslararası rekabette öne çıkabilmemiz kritik bir öneme sahip. Bu vizyon doğrultusunda, gelecek nesillere daha güvenli bir dünya bırakmak adına yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Dost ve müttefik ülkelerle olan işbirliğimizi artırmalıyız."

- 300'DEN FAZLA B2B GÖRÜŞME

"SAHA-EDGE Savunma Sanayi Buluşması" etkinliğinin SAHA ve EDGE firmalarının işbirliğinin ötesinde, iki ülke arasında savunma sanayisinde yeni bir yapılanmanın temellerini attığını belirten Bayraktar, "Bu vizyonla kurulan EDGE MALATH firmasının, yeni işbirlikleri, ihracat çabaları ve yatırımlar için kapılar açmasını umuyoruz. Abu Dabi'de açacağımız MALATH Ofisi, bu hedeflerimizi gerçekleştirmekte önemli bir rol alacaktır. Amacımız, bölgeye gerçekleştirdiğimiz ihracatın hızla büyümesi ve yeni üretim-yatırım fırsatlarının doğmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Etkinlikte 100'den fazla SAHA firması ile 10 EDGE firmasının 300'den fazla B2B görüşme gerçekleştireceği bilgisini veren Bayraktar, 2024 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde benzer bir etkinlik düzenleyerek, buradaki işbirliklerinin daha da derinleşmesini planladıklarını söyledi.

- "ARTIK HİKAYELER YARIM KALMASIN DİYE ÇALIŞIYORUZ"

Bayraktar, her alanda atılımların yaşandığı son 20 yılda en büyük hamlelerden birini savunma sanayisinin yaptığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz bugün 'güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı' haline geldi. Kurulduğumuz günden bu yana 'artık hikayeler yarım kalmasın' diyerek çalışıyoruz.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul olarak, savunma sanayimizin ihracatının artırılması ve üye firmalarımızın ihracat gayretlerinin desteklenmesi için dost ve müttefik ülkelerle etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle bizlerin bir araya gelmesi için büyük çaba gösteren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'a şükranlarımı sunuyorum. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin birlikte yeni başarı hikayeleri yazacağına yürekten inanıyorum."

- "BÜTÜN KİLİT EKİBİMİ BURAYA GETİRDİM"

EDGE Group Yönetim Kurulu Başkanı Faysal El Bannai de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son BAE ziyaretiyle ilişkilerin ve işbirliği imkanlarının perçinlendiğini söyledi.

Birlikte çalışmak için çok imkan olduğunu vurgulayan Bannai, bu kapsamda müşterek yatırım yapma, AR-GE faaliyetleri yürütme gibi seçenekler bulunduğunu dile getirdi. Küçük ve orta boy şirketlerin sahip olduğu muazzam teknolojiler bulunduğuna dikkati çeken Bannai, "Çok ciddi inovasyon imkanlar var KOBİ'lerde. Türkiye'den satın almak, birlikte araştırma geliştirme yapmak, Türkiye'deki şirketlere yatırım yapmak, birlikte satışlar yapmak hedefler arasında." diye konuştu.

Bannai, büyük oyuncuların domine ettiği çağdan yeni bir döneme geçildiğine işaret ederek, "Türkiye geçtiğimiz yıllarda bunu ortaya koydu. Enerjilerimizi birleştirirsek imkanlar büyük. Rekabetçi avantajlarımızı birlikte geliştirebiliriz. Piyasa yeni oyunculara bakıyor. Bu etkinliğin, mutabakatların çok ciddi izlemesi yapılacak. Bütün kilit ekibimi buraya getirdim." ifadesini kullandı.