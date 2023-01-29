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Savunma

Emekli koramiralden TCG Anadolu itirafı: Planlarımızı karmaşık hale getirecek

Yunanistan'da TCG Anadolu ve Türk balistik füze paniği yaşanıyor. Yunan emekli koramiral Martzoukos, Türkiye'nin SİHA konuşlandıracağı TCG Anadolu'nun Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın planlarını karmaşık hale getireceğini söyledi. Martzoukos, Yunan hava savunmasının Türk balistik füzelerini hesaba katması gerektiğini de belirtti.

Star Gazetesi29 Ocak 2023 Pazar 14:04 - Güncelleme:
Emekli koramiralden TCG Anadolu itirafı: Planlarımızı karmaşık hale getirecek
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Yunanistan Stratejik Araştırmalar ve Bilimsel Enstitüsü Başkan Yardımcısı görevini yapan emekli koramiral Vassilis Martzoukos, Türkiye'nin Yunanistan'ı askeri, siyasi ve diplomatik olarak kuşatmaya çalıştığını ileri sürdü.

Tarih boyunca Türkiye'nin emin olmadan herhangi bir hamlede bulunmadığını belirten Martzoukos, Türkiye'nin yeni elektronik harp silah sistemlerinin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

EMEKLİ KORAMİRALDEN TCG ANADOLU İTİRAFI

Martzoukos, "SİHA'ların konuşlandırılacağı TCG Anadolu çok büyük bir gelişme. Eminim ki Türkiye, Yunanistan'ın ve hatta Güney Kıbrıs'ın planlarını daha karmaşık hale getirmek için Ege hariç diğer alanlarda kullanabilir" dedi.

Türkiye'nin Arnavutluk ve Libya'daki askeri varlığına işaret eden emekli koramiral, "Muhtemel bir çatışma durumunda Türkiye'nin niyetleri arasında Yunan Silahlı Kuvvetlerini dağıtmak var. Türkiye siyasi, askeri ve diplomatik olarak Yunanistan'ı kuşatmaya çalışıyor. Bunu da Libya ve Balkanlar üzerinden yapıyor. Bu da onun etki alanının Ege'nin daha batısına uzandığı anlamına gelir. Bu bizi ilgilendirmesi gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin balistik füzelerine dikkat çeken Yunan amiral, "Ama gerçekçi olmalıyız. Biz de Türkiye gibi üretmemiz gerekiyor. Hava savunma sistemimiz Türkiye balistik füzelerini hesaba katmalı" dedi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin birkaç yıl için denizaltılar konusunda çok büyük ilerleme kaydedeceğini da vurgulayan Martzoukos, Mavi Vatan'ın Yunanistan'ın egemenlik haklarına zarar verdiğini söyledi.

Star Gazetesi

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