SSB Başkanı Demir duyurdu: 98'inci Bayraktar görev başında

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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 6 adet Bayraktar TB2 teslim edildi

SSB Başkanı Demir, 6 adet Bayraktar TB2'nin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.

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Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 6 adet Bayraktar TB2'nin teslim edildiğini duyurdu.
 
Demir paylaşımında, son teslimle birlikte Bayraktar TB2 sayısının 98’e ulaştığını belirtti. 
 
Türkiye'nin öncü savunma şirketi Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2’ler Kara, Deniz Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılıyor.
 
Ukrayna gibi havacılıkta kritik teknolojilere sahip bir ülkenin ihtiyacını 1 yıldan kısa sürede karşılayan Baykar, Bayraktar TB2'yi daha önce de Katar'a ihraç etmeyi başarmıştı.

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