Savaş gemileri ve denizaltılarla deniz filosunu güçlendirmek isteyen Endonezya donanması Türk savunma sanayisine yöneldi.



Fransa ile denizaltılar konusunda görüşmeler gerçekleştiren Endonezya, iki denizaltının teslimi öncesi seyir füzelerini tedarik etmeyi hedefliyor.

Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Muhammad Ali, Endonezya'nın denizaltı gücünü genişletme ve modernize etme konusunda artan aciliyetin altını çizdi.

Karmaşıklaşan küresel gelişmelere işaret eden Ali, Endonezya donanmasının denizaltı yeteneklerini geliştirmenin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

ENDONEZYA, DENİZALTILAR İÇİN TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDI

Daha önce denizaltı kolordusunda görev yapmış olan Amiral Ali, modernizasyon çabasının kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Endonezya Donanması'nın en az 12 denizaltı satın almayı hedeflediğini yazan batı basını, "Endonezya'daki hiçbir tersanenin denizaltı inşa edemeyeceği gerçeği göz önüne alındığında, geçici denizaltıların yurtdışında inşa edileceği neredeyse kesin" ifadelerini kullandı.

Batı basını kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Endonezya donanmasının İtalya (U212 NFS), Almanya (Tip 214), Çin (S26T / Yuan sınıfı) ve Türkiye dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden teklif aldığını yazdı.

Endonezya Donanması'nın 79. Yıldönümü kutlamasında konuşan Amiral Ali, "İtalya'dan Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) aldığımız gibi, Türkiye'den de birkaç fırkateyn gelecek" ifadelerini kullanarak, Endonezya'nın Türk savaş gemilerine olan ilgisini resmen dile getirmişti.