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Savunma

Ermenistan Su-30SM eğitimlerini tamamladı

Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne geçtiğimiz yıl sonunda Rusya tarafından gelişmiş savaş uçağı Sukhoi Su-30SM uçakları teslim edilmeye başlanmıştı. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın gazetesi Hayzinvor'un haberine göre, pilotlar eğitimlerini Rusya'da tamamladı. Bu uçuşlardan birine Ermenistan Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Albay Gagik Aslanyan da katıldı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 22:55 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 22:55
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Gazetenin haberine göre uçaklar bir süre daha Rusya’da eğitim amaçlı kullanılmaya devam edecek. Su-30SM’ler, bu yılın ilk yarısından sonra Ermenistan’a gelerek göreve başlayacak.

Rusya ile geçen yıl anlaşma yapan Ermenistan ilk etapta 4 adet Su-30SM teslim alacak. Bunu 2021 yılına planlanan ikinci parti teslimatların izlemesi bekleniyor. Ancak ikinci partinin kaç uçaktan oluşacağı ise henüz belli değil.

Halen Ermenistan Hava Kuvvetleri’nde modernize edilmemiş 15 adet Su-25 bulunuyor. Hava-hava görevlerinde ise Rusya ile yapılan anlaşma ile Erivan’daki Erebuni üssünde Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Mi-29’lar tarafından sağlanıyor.

Sukhoi tarafından tasarlanan Su-30SM’ler çok amaçlı kullanılabiliyor. Hava-hava görevlerinin yanında hava-yer operasyonları için de görev yapabilen uçaklar, değişik yöne dönebilen motor çıkışları ve burunda bulunan yönlendiricilerle yüksek manevra kabiliyetine sahip. Seri imalatı 2012’de başlayan uçak halen Rus Hava Kuvvetleri’nde Mig-29’ların yerine geçiyor.

(Scramble.nl)

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