Eski ABD istihbarat subayı, 'Savaşın çehresi değişiyor' dedi, Türk İHA'larını örnek gösterdi

star.com.tr 4 Kasım 2021 Perşembe 12:37 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 12:37

Türkiye'nin İnsansız Hava Araçları (İHA) alanındaki başarısı, dünya kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.



İHA'ların savaş alanındaki etkisini yorumlayan Eski bir ABD Deniz Piyadeleri istihbarat subayı olan askeri uzman Scott Ritter, makalesini Türkiye'nin operasyonlarıyla destekledi.

Ritter RT için kaleme aldığı makalede, İHA'ların eskiden sadece büyük güçlerin tekelinde olduğunu, ancak artık birçok ordunun kendi imkanları dahilinde bazı İHA'lara sahip olduğunu belirtti.

Ritter, 'İHA'lar eskiden gelişmiş askeri güçlerin özel alanıydı. Bugün, hemen hemen her ordu, yüksek kaliteli sensörlere ve ölümcül mühimmatlara sahip ucuz drone'ları karşılayabilir ve bunu yaparken gelecekteki herhangi bir çatışmanın gidişatını değiştirebilir.' dedi.

ABD'nin, Predator ve Reaper'ın kinetik yeteneklerini RQ-170, RQ-4 Global Hawk ve diğer sistemlerin keşif yetenekleriyle birleştirip, modern savaşın temel unsuru haline getirdiğini belirten Ritter, bu drone'ların denizaşırı operasyonlarda kullanıldığına dikkat çekti.

Ritter'a göre drone'ların kullanımı, ABD'nin resmen savaşta olmadığı ulusların topraklarında inkar edilebilir saldırılar gerçekleştirmesini sağladı. Ayrıca, bir insansız hava aracının düşürülmesi durumunda zayiat potansiyelini sınırlayarak düşmanlıkların tırmanmasını önlemeye yardımcı oldu.

Askeri uzman, drone teknolojisine dikkat kesilen bazı ülkelerin, bu alandaki çalışmalarına hız verdiğini ve başardığını belirterek, Türkiye'yi örnek gösterdi.

Ritter makalesinde Türk İHA'larına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

2020'de Ermenistan'ın mağlup olduğu savaşta, Azerbaycan Türk yapımı insansız hava araçlarını kullandı.

Türkiye, Suriye ve Libya'daki muharebe operasyonlarında yerli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'yi yaygın olarak kullandı. Bu küçük drone'ların her biri, düşman güçlere karşı büyük etki için kullanılan dört adede kadar küçük, hassas güdümlü mühimmat taşıyor. Türkiye ayrıca, çoğu savunmayı ezebilecek otonom hareket edebilen, Kargu-2 olarak bilinen kamikaze drone'nunu da geliştirdi.

SIRADA SÜRÜ DRONE TEKNOLOJİSİ VAR

Ritter'a göre, drone'lar daha ucuz ve daha yetenekli hale geldikçe, gelecekteki savaş alanında, genellikle Olimpiyatlarda veya Mexico City'deki festival kutlamalarında görülen fantastik ışık gösterilerinde kullanılan sürü drone teknolojisi, görülebilir.

Ancak sürüler bu kez eğlence yerine, ölümcül kamikaze drone'ları şeklinde kullanılarak geniş bir savunma alanını hızla yok edebilecek.

Dolayısıyla drone teknolojisi, savaş alanındaki sonucu bu teknolojiyi kullanan taraf lehine değiştirebilir.

Ritter makalesine, 'Drone teknolojisi ile savaşın çehresi değişiyor.' sözüyle nokta koydu.

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