Eskimiş savunma sistemleri alt üst oldu! ''Tayfun''la durum tersine döndü

Yerli balistik füzesi "Tayfun" Yunanistan'da gündemden düşmüyor. Yunan basını, kritik Yunan hedeflerin "Tayfun"la menzile girdiğini yazdı.

Yunan uçaksavar-füzesavar hava savunmasının mevcut durumunun 20 yıl önce şekillendiğini yazan Yunan basını, "Ne yazık ki, o zamandan beri, büyük satın alma programları uygulanmadı ve şu anda yirmi yıldan fazla hizmet veren mevcut sistemlerde gerekli yükseltmeler yapılmadı" ifadelerini kullandı.



İnsansız Hava Araçları ve hipersonik silahları işaret eden Yunan basını, ülkenin eski teknolojik sistemlerinin günümüz teknolojilerine karşı başa çıkamadığını yazdı.

Türk savunma sanayinin ulusal ihtiyaçları karşılanma ve dünya pazarında bir üretici olarak kendini kabul ettirmeyi başardığı kaydedildi.

2020 Karabağ savaşı ve Ukrayna'da başarısını kanıtlayan Bayraktar TB2'lerin birçok ülkeye ihraç edildiğinden bahsedildi.

Türkiye'nin İHA başarısını balistik füze konusunda da göstermeye yakın olduğu yorumu yapıldı. Tayfun'un menziline vurgu yapan Yunan basını, Türk sistemlerinin Yunan stratejik derinliğini ortadan kaldırdığını yazdı.

Birkaç yıl önce menzil dışında kalan kritik Yunan hedeflerin Türk savunma sanayisinde yaşanan gelişmelerle durumun tersine döndüğü belirtildi.