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Savunma

Etkin hava gücü için çareyi Türkiye'de buldular! Körfez devi ile anlaşma imzalandı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve milli insansız hava araçları (İHA) üzerinde ihracatı yapılan Çok Modlu Hava Radarı MILSAR, ilk kez bir İHA üreticisine ihracat başarısı yakaladı.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 21:12 - Güncelleme:
Etkin hava gücü için çareyi Türkiye'de buldular! Körfez devi ile anlaşma imzalandı
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Meteksan Savunma, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen, bölgesinin en büyük, dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinliklerinden IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda yeni bir uluslararası işbirliğine imza attı.

Şirket, dünyanın önde gelen ileri teknoloji ve savunma gruplarından EDGE bünyesinde otonom sistemler ve hizmetler alanında faaliyet gösteren ADASI ile MILSAR radarlarını GARMOOSHA İHA'ya entegre etmek üzere sözleşme imzaladı.

Bu entegrasyon, GARMOOSHA'ya potansiyel hedeflerin tespiti ve takibi için yeni yetenekler kazandıracak.

Sentetik açıklık ve hareketli hedef tespit radarları, elektro-optik algılayıcıların etkisiz kaldığı hava koşullarında da yüksek çözünürlüklü görüntü sağlamaya devam edebildiği için keşif ve gözetleme uçakları ile uydularının vazgeçilmez algılayıcısı konumunda bulunuyor.

İstihbarat, keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlanan MILSAR, uzun görev süreleri ile gökyüzünde birer "gözetleme noktası" gibi görev yapan İHA'ların, elektro-optik sistemlerin etkisiz kaldığı kötü hava şartlarında veya bulutların üzerinde uçarken bile etkin olmasını sağlıyor.

Radar, taktik sınıfı İHA'ların da faydalı yükü olabilecek kadar düşük hacme, ağırlığa ve güç tüketimine sahip bulunuyor.

MILSAR, MUADİLLERİNDEN AYRIŞIYOR

Gelişmiş teknolojisi ve yenilikçi mimari yaklaşımların kullanılması sayesinde hafifletilen ve boyutları küçültülen MILSAR, bir taktik İHA'nın üretebileceği güç kapasitesinin içinde kalabilmesiyle muadillerinden ayrışıyor.

MILSAR, 30 kilogramın altındaki ağırlığı, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme kapasitesi, platformlara kolay entegre edilebilme özellikleriyle İHA'ların en önemli faydalı yük seçenekleri arasında yer alıyor.

Potansiyel hedeflerin tespiti ve takibini "hareketli hedef tespit" (MTI) modları ile yapan radar, her hava durumunda yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü, hedef sınıflandırma ve arazi topoğrafyası üretimi için Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) modlarına sahip bulunuyor.

GARMOOSHA ise taktik istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri için gelişmiş döner kanatlı İHA olarak tasarlandı. GARMOOSHA, kendi sınıfında tamamen BAE yapımı ilk İHA özelliğini taşıyor.

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