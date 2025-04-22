Almanya'nın yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu bahane ederek Eurofighter savaş uçaklarını Türkiye'ye vermeyi reddettiği öne sürüldü. Berlin'in veto iddiasını Alman basını yakın takibe aldı. NTV'ye bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları (MSB) Eurofighter tedarik sürecinin İngiltere ve üretici firma ile yürütüldüğünü açıkladı. MSB kaynakları, resmi fiyat teklifine cevap vermek üzere çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

MSB KAYNAKLARINDAN EUROFIGHTER AÇIKLAMASI

Alman basını, Berlin'in yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu bahane ederek Eurofighter jetlerini Türkiye'ye vermeyeceği iddiasını gündemine taşıdı.

Almanların 'Eurofighter'ların satılmasını veto ettiği' iddiasına MSB kaynakları cevap verdi. MSB kaynakları, Eurofighter ile ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, Alman makamlarından resmi bir açıklamanın yapılmadığını söyledi. Açıklamalarında Almanya konusundaki "İddialara ilişkin bize ulaşan bir bilgi yok" diyen MSB kaynakları, Eurofighter tedarik sürecinin İngiltere Savunma Bakanlığı ve uçakları üreten firma ile yürütüldüğünü hatırlattı.

MSB kaynaklarına göre satış sürecine ilişkin resmi fiyat teklifi 13 Mart tarihinde Türkiye'ye iletildi. MSB kaynakları Türkiye'nin bu teklife ilişkin cevabını hazırlama sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan Eurofighter tedarik sürecinde yeni aşamaya Türkiye'nin muhataplarına göndereceği karşı teklifle geçileceği tahmin ediliyor.

MERZ HÜKÜMETİ KARARI VERECEK

Almanya'da Scholz hükümeti kısa süre içinde görevi Hristiyan Sosyal Demokrat Merz'in liderliğindeki koalisyon hükümetine bırakacak. Yeni hükümetin silah ve sistem satış süreçlerinde daha aktif ve esnek davranacağı, konsorsiyuma dahil ülkelerin onaylarıyla tamamlanacak süreçte nihai kararı da yeni hükümetin vereceği belirtiliyor.

TÜRKİYE 40 ADET EUROFİGHTER SAVAŞ UÇAĞI ALACAK

Türkiye acil ihtiyaç çerçevesinde yeni nesil F-16 savaş uçaklarının yanı sıra envanterini çeşitlendirmek için toplam 40 adet Eurofighter savaş uçağı alacak. Bu uçakların bir bölümü halihazırda başka bir ülkenin filosunda yer alan kullanılmış Eurofighterlar olacak. Bir bölümü de üretim bandından çıkacak. 2026 ile 2030 yılları arasında tamamlanması beklenen süreçte uçakların kullanacağı meteor füzeleri başta olmak üzere mühimmatları da temin edilecek.

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