Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarik sürecinde Katar'da önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği belirtildi. Açıklamada Kadıoğlu'nun Doha ziyareti kapsamında Katar ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komuta'nın da katılımıyla üçlü toplantıya katıldığı vurgulandı.

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı temin sürecinde Katar envanterinde bulunan 12 uçağı satın alacağı duyurulmuştu.

Edinilen bilgilere göre müzakerelerin tamamlanmasının ardından ilk Eurofighter'ın şubat ayı sonuna kadar Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, ayrıca savaş uçakları için Türk pilotların eğitim süreçlerinin başladığı da öğrenildi.

Daha önce İngiltere ile 20 Eurofighter savaş uçağı alımı için sözleşme imzalayan Türkiye, Umman Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 12 Eurofighter'ı da satın alacak.