İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3085
  • EURO
    50,7272
  • ALTIN
    6733.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Eurofighter jetleri yola çıkıyor! Kritik aşama başladı
Savunma

Eurofighter jetleri yola çıkıyor! Kritik aşama başladı

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarik süreci kapsamında, Katar'ın başkenti Doha'da önemli bir toplantı düzenlendi. Müzakerelerin tamamlanmasının ardından ilk Eurofighter'ın şubat ayı sonuna kadar Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor. Jetler için Türk pilotların eğitim süreçleri de başladı.

AKŞAM Gazetesi22 Ocak 2026 Perşembe 09:06 - Güncelleme:
Eurofighter jetleri yola çıkıyor! Kritik aşama başladı
ABONE OL

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarik sürecinde Katar'da önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği belirtildi. Açıklamada Kadıoğlu'nun Doha ziyareti kapsamında Katar ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komuta'nın da katılımıyla üçlü toplantıya katıldığı vurgulandı.

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı temin sürecinde Katar envanterinde bulunan 12 uçağı satın alacağı duyurulmuştu.

Edinilen bilgilere göre müzakerelerin tamamlanmasının ardından ilk Eurofighter'ın şubat ayı sonuna kadar Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, ayrıca savaş uçakları için Türk pilotların eğitim süreçlerinin başladığı da öğrenildi.

Daha önce İngiltere ile 20 Eurofighter savaş uçağı alımı için sözleşme imzalayan Türkiye, Umman Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 12 Eurofighter'ı da satın alacak.

  • Eurofighter
  • Eurofighter savaş uçağı
  • eğitim

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.