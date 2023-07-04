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Savunma

Eurofighter Typhoon krizi! Karşı karşıya geldiler

Almanya'da Riyad'ın satın almak istediği Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışını onaylama konusunda kriz çıktı. İngiltere hükümetinin satış konusunda Almanya'ya baskı yaptığı, ancak Yeşiller Partisi'nin buna karşı geldiği ifade ediliyor.

4 Temmuz 2023 Salı 08:27 - Güncelleme:
Eurofighter Typhoon krizi! Karşı karşıya geldiler
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Almanya'da Olaf Scholz başbakanlığındaki koalisyon hükümeti, Suudi Arabistan'ın satın almak istediği Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışını onaylama konusunda anlaşmazlığa düştü.

YEŞİLLER KARŞI ÇIKTI

Welt am Sonntag gazetesinin haberinde, İngiliz BAE Systems ile Alman-İspanyol ortaklığı Airbus Defence ve İtalyan Leonardo şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum tarafından İngiltere'de üretilen Eurofighter'ın, Suudi Arabistan'a satışı konusunda, İngiltere hükümetinin Almanya'ya baskı yaptığı, ancak Yeşiller Partisi'nin buna karşı geldiği aktarıldı.

'KABUL EDİLEMEZ'

Başbakan Olaf Scholz (SPD) ile Maliye Bakanı Christian Lindnerln (FDP) satışa onay vermeyi düşündükleri, ancak Yeşillerin kesin olarak karşı çıkması nedeniyle hükümet içinde anlaşmazlık olduğu vurgulandı. Haberde görüşlerine yer verilen, partinin savunma politikaları sözcüsü Sara Nanni, "Alman hükümeti, hiçbir koşulda bunu kabul etmemelidir" ifadesini kullandı. Bu konudaki nihai kararın, Federal Güvenlik Konseyi tarafından verileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan, beş yıl önce İngiltere merkezli savunma şirketi BAE Systems ile 48 savaş uçağı daha alınması üzerinde anlaşmıştı.

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