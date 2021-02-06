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Savunma

F-15EX yeni sistemle ilk uçuşunu yaptı

Boeing'in geliştirdiği F-15E savaş uçağının yeni sürümü olarak ifade edilen F-15EX ilk test uçuşunu yaptı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:26 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 12:33
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ABD'li Boeing'in geliştirdiği yeni F-15EX Advanced Eagle uçağı ilk uçuşunu yaptı. Görev bilgisayarı tarafından desteklenen tamamen dijital bir kokpite ev sahipliği yapan uçak bu sayede önümüzdeki süreçte gerek duyulan güncellemeleri de alabilecek.

NTV'de yer alan habere göre, Dijital omurga olarak adlandırılan bu sisteme ev sahipliği yapan uçak Mart ayının sonunda ABD Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

Boeing'den yapılan açıklamaya göre, bu tarihte 2 adet uçak envantere girecek. F-15E savaş uçağının yeni sürümü olarak lanse edilen F-15EX'in uzun vadede yaklaşık 35 yıldır görev yapan F-15C ve D uçaklarının yerini alacak.

Artık güvenlik riski taşıdığı düşünülen bu uçaklar ise emekliye ayrılacak.

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