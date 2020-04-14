F-15QA ilk uçuşunu gerçekleştirdi

14 Nisan 2020 Salı 19:45 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 19:45

Katar Emiri Hava Kuvvetleri için özel olarak geliştirilen F-15QA savaş uçağı, ilk uçuşu esnasında 90 dakika boyunca havada kaldı ve test uçuşu bitiminde başarıyla St.Louis’deki Lambert Uluslararası Havaalanı’na iniş yaptı.

QEAF (Katar Emiri Hava Kuvvetleri) F-15 Wing komutanı Ahmed Al Mansoori, “Bu başarılı ilk uçuş, filolarımızı bu inanılmaz uçağı Katar gökyüzüne uçurmaya bir adım daha yaklaştıran önemli bir kilometre taşı.” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, Boeing’e 2017 yılında QEAF için 36 F-15 savaş uçağı üretmesiyle ilgili olarak 6.2 milyar dolarlık bir sözleşme verdi. Boeing, 2021 yılında QEAF’e ilk F-15QA uçağını teslim edecek.

Boeing'in Şef Test Pilotu Matt Giese liderliğindeki uçuş test ekibi, çok amaçlı uçakların yeteneklerini test etmek için hassas bir görev kontrol listesi uyguladı. Verileri gerçek zamanlı olarak izleyen bir test ekibi, hava aracının planlandığı gibi çalıştığını doğruladı.