F-16 alırlarsa ne olur? Büyük endişe: Çıldırırlar

ABD'nin Rus savunma sistemlerini alması konusunda ses çıkarmadığı Hindistan, ABD'nin Pakistan'ın F-16 filosunu yükseltme anlaşmasından endişeli olduğunu bildirdi. Hindistan, rakip ve komşu Pakistan'ın F-16 filosunu yükseltmek için ABD anlaşmasının yeniden başlaması konusundaki "endişesini" dile getirdi.

F-16 ENDİŞESİ



Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Çarşamba günü geç saatlerde yaptığı bir telefon görüşmesinde görüşlerini ABD Savunma Bakanı LLoyd Austin'e bildirdi. Singh bir Twitter gönderisinde, "ABD'nin Pakistan'ın F-16 filosu için gıda paketi sağlama konusundaki son kararına ilişkin Hindistan'ın endişesini ilettim" dedi. Ayrıca Singh, "Hindistan-ABD ortaklığını daha da pekiştirmek için Sekreter Austin ile diyaloğu sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz." İfadelerini kullandı.

POTANSİYEL SATIŞ ONAYLADI



Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığı, tahmini 450 milyon dolar değerinde bir anlaşmayla Pakistan'a F-16 uçağı yükseltme ekipmanının potansiyel satışını onayladı. F-16'lar dünyanın en yetenekli savaş uçaklarından biri olarak görülüyor. Söz konusu uçaklardaki bu yükseltme, İslamabad'ın savaş yeteneklerini geliştirecek.

Hinduların çoğunlukta olduğu Hindistan ile Müslüman çoğunluklu Pakistan arasındaki ilişkiler, her ikisi de 1947'de İngiliz yönetiminden bağımsızlığını kazanmasından bu yana düşmanca davranıyor. Gerginlikler, Himalayalar'da tamamı üzerinde hak iddia edilen ve kısmen hüküm süren Keşmir sınır bölgesinde yoğunlaştı.