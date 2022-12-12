F-16, Eurofighter masada! ''Türkiye o uçağı satın alabilir''

ABD Temsilciler Meclisi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesinden Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan maddeleri tamamen çıkardı. Böylece Türkiye'ye F-16 satışının önündeki en büyük engellerden biri de kalkmış oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise ABD'nin, önemli NATO müttefiki Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekli olduğunu söyledi. Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz" diyerek bir an önce Türkiye'ye F-16 satışının tamamlanması gerektiğini yineledi.



Türkiye geçtiğimiz yıl ABD'den F-16'ların en son ve en ileri modeli olan Block 70/72 modelinden 40 adet talep etmişti. Bunun yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde bulunan F-16'ların modernizasyonu için 80 adet yenileme kiti istemişti.

İlk olarak ABD'li General Dynamics firması tarafından üretilen F-16 Fighting Falcon (Savaşan Şahin) savaş uçakları, Lockeed Martin firmasının bu şirketi satın alması ile Lockheed Martin tarafından üretilmekte. Bugüne kadar 4 bin 604 adet imal edilen savaş uçağı ilk uçuşunu 1974 yılında yaparken 1978 yılında ise seri üretime alındı.

TÜRKİYE'NİN F-16 GEÇMİŞİ

Türkiye'nin F-16 savaş uçakları ile 30 yılı aşan bir geçmişi bulunuyor. 80'li yıllarda Türkiye, savaş uçağı filosunu yenilemek amacı ile bir ihale başlattı. ABD donanmasının ana uçaklarından F-18 Hornet'lerin de katıldığı ihaleyi bakım maliyetlerinin daha düşük olması ve performansının yüksek olması nedeniyle F-16 kazandı.

F-16'ların Türkiye'de üretimi için TAI (sonradan TUSAŞ adını aldı) ve motor üretimi için TEI firmaları kuruldu. Uçağın parçaları ABD'den gelecek ve bu tesislerde monte edilecekti. Öncel I adı verilen ilk proje kapsamında Blok 30 ve Blok 40 modellerinde 1987 ve 1995 arasında 152 adet F-16 üretildi. ABD'de üretilen ilk 8 uçak ile birlikte bu sayı 160 oldu.

Daha sonra 2000 yılına kadar Türk Hava Kuvvetleri envanterine Öncel II projesi kapsamında 80 adet F-16 Block 50 modeli uçak daha eklendi. Son olarak 2012-2013 yılları arasında 30 adet Block 50+ modeli F-16 savaş uçağı, Öncel IV projesi ile Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Kaza yapan ve kırıma uğrayan uçaklar sonrası Türk Hava Kuvvetleri envanterinde kimi kaynaklara göre 238, kimi kaynaklara göre ise 245 adet F-16 savaş uçağı bulunuyor. Türkiye, elinde bulunan 30 yaşını aşmış Block 30 modeli F-16'ları ise yerli ve milli imkanlar ile Özgür projesi ile modernize ediyor.

Emekli Hava Pilotu Korgeneral Erdoğan Karakuş Milli Muharip Uçak yapılıp, Türkiye'yi koruyabilecek sayıda üretilinceye kadar Yunanistan'a karşı oluşabilecek olası bir uçak açığını kapatmak için Türkiye'nin savaş uçağı almak istediğini vurguluyor. Karakuş "En uygunu tabi ki F-16. Bizim 240'a yakın uçağımız var. F-16 uçakları için Türkiye'nin her türlü alt yapısı hazır" ifadelerini kullanıyor.

1987'de Türkiye'de F-16'nın montaj üretiminin başladığını söyleyen Karakuş "Başlangıçta TUSAŞ için kalifiye havacı bulmak çok zordu" demekte. Karakuş "Türk Hava Kuvvetleri'nden birçok pilot olsun bakımcı olsun ikmalci olsun TUSAŞ'da başlangıçta görev aldılar. TUSAŞ 1993 - 1994'e kadar tamamen Hava Kuvvetleri personelinden yararlandı" diye sözlerini devam ettiriyor.

'F-16 OLMAZ İSE TEK SEÇENEK VAR: EUROFİGHTER TYPHOON'

Emekli Korgeneral Karakuş F-16'nın ABD tarafından satışının onaylanmaması durumunda ise tek bir uçağın seçilebileceğini söylüyor. İngiltere - Almanya - İspanya ve İtalya ortak üretimi Eurofighter Typhoon. Ancak Karakuş, F-16'ların satışında sorun çıkmayacağını söylüyor. Karakuş "Bana göre F-16'da bir sorun olmayacak. ABD'nin umumi savunma bütçesinin meclislerden geçişi onaylaması yapılacak. Dolayısı ile bu konuda bir sorun çıkacağı zannedilmiyor" diye sözlerini sonlandırıyor.