F-16 fırsatı! Türkiye net tavrını ortaya koydu

Oktay, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) tarafından düzenlenen Türk-Amerikan İş Dünyası Ödülleri Töreni'ne gönderdiği video mesajda, askeri, güvenlik ve terörle mücadele alanlarındaki fikir ayrılıklarına rağmen ABD ile ilişkileri her alanda geliştirmeye önem atfettiklerini söyledi.

KASIM AYINDA 34 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Son 10 yılda ticari ve yatırım ilişkilerinin karşılıklı artmasından memnuniyet duyduklarını belirten Oktay, Türkiye-ABD ikili ticaret hacminde geçen yıl 31,4 milyar dolar düzeyine ulaşıldığını ve bu seviye ile ABD'nin Türkiye'nin yüksek ticaret hacmine ulaştığı önemli partnerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Oktay, 2019 ile karşılaştırıldığında dış ticaret hacminde kaydedilen yaklaşık yüzde 50'lik artışın, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma yönünde ilerlemeye işaret ettiğini belirterek, geçen ay ulaşılan 34 milyar dolarlık seviyenin de önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

"LNG, BÖLGEDE İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK ALANLARDAN BİRİDİR"

"Kazan-kazan" anlayışıyla iki ülke arasındaki ticaret bağlarını pekiştiren AmCham üyeleri başta olmak üzere, tüm iş insanlarını tebrik eden Oktay, iki ülke ticaret hacmini daha dengeli şekilde ve ürünleri çeşitlendirerek artırmanın, hala ulaşılması gereken bir hedef olduğunu kaydetti.

Oktay, bunun yalnızca ticarete konu ürünleri artırarak değil, mevcut ticaret ve yatırımları bölgeye yayarak da başarılabileceğine dikkati çekerek, "Örneğin ABD, ülkemizin önemli doğal gaz tedarikçisi konumundaki ülkelerden biridir ve LNG, bölgede işbirliği yapılabilecek alanlardan biridir." dedi.

ABD firmalarının Türkiye'deki yatırımlarının 14 milyar doları aştığına işaret eden Oktay, Ukrayna-Rusya savaşı ile Rusya pazarından çıkan Amerikan firmalarının Türkiye'yi "üretim, ihracat ve bölge merkezi" niteliğinde konumlandırmaya artan şekilde ilgi gösterdiklerini kaydetti.

Bölgesel krizler nedeniyle Türkiye'yi tercih eden yeni ABD firmalarına gerekli kolaylıkların sağlandığını belirten Oktay, şöyle konuştu:

"Ülkemizin teknolojik dönüşümünü hızlandıracak, istihdam oluşturacak ve cari dengemize pozitif katkı sağlayacak projelere özel önem veriyoruz ve ABD'li firmaların ülkemizdeki yatırımlarına da bu perspektifle destek oluyoruz. Ülkemiz firmalarının ABD'li partnerleriyle işbirliği tabii ki memnuniyet vericidir. Temennimiz bu gibi işbirliklerinin yüksek teknoloji ve inovatif alanlarda daha ileri derecede ortak yatırımlara ve işbirliklerine dönüşmesidir. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz kapsamındaki çalışmalarda da havacılık, savunma, dijital ekonomi, tekstil, mücevherat, beyaz eşya ve inşaat malzemeleri gibi sektörler kısa ve orta vadede en önemli potansiyel alanlar olarak görülmektedir. Bunların yanı sıra G7 tarafından açıklanan, altyapı projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik 600 milyar dolarlık destek politikası, ABD firmaları ve Türk müteahhitleri açısından ciddi bir fırsat penceresi açmaktadır. Afrika ve Orta Asya gibi bölgelerdeki altyapıyı yenileme yönündeki bu girişim, Türk ve ABD firmalarının gündeminde olmalıdır."

UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

Daha dengeli bir ticaret için temmuz ayında açıklanan Uzak Ülkeler Stratejisi'nde ABD'ye yer verdiklerine işaret eden Oktay, stratejiyle ortaya konulan küresel vizyon çerçevesinde, ihraç ürünlerini ABD pazarına daha fazla ulaştırmayı ve Türkiye markasının bu pazarda bilinirliğini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Oktay, uzak ülkeler arasındaki ihracatta önemli bir paya sahip ABD için çalışmaları eyaletler özelinde yaptıklarını ve ABD stratejisi özelinde ticaret heyetleri, fuarlar ve tanıtım organizasyonları gibi geleneksel pazarlama araçlarının yanında lojistik ve iş geliştirme merkezi kurmak gibi pek çok eylem kurguladıklarını söyledi.

ABD'den Türkiye'ye sağlık alanında ziyaretleri artırmak üzere, hem sigorta şirketlerini hem de bu alandaki operatörleri kapsayan birtakım politikalar da tasarladıklarını belirten Oktay, burada Türk dizi ve filmlerinin ABD'deki yayın platformlarına girişini sağlayacak çalışmaların yanı sıra dijital oyun ve yapay zeka alanında da Türk firmalarını ABD pazarına taşıyacak eylemlere yer verdiklerini ifade etti.

"TERÖR YUVALARINI BİRER BİRER YOK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Oktay, ekonomik ilişkilerdeki gelişmelere rağmen PKK/YPG ve FETÖ gibi Türkiye'nin güvenliğini doğrudan ilgilendiren terör konusunda ABD ile görüş ayrılıklarının sürdüğünü hatırlattı.

Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin, Türkiye'nin önemini ve NATO bünyesinde üstlendiği kilit rolü bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyen Oktay, içinden geçilen bu hassas dönemde, müttefiklerin birbirine yaptırımlar, kısıtlamalar uygulamasının yanlış zamanda, yanlış hamle olduğunu kaydetti.

Oktay, şöyle devam etti:

"PKK/YPG gibi eli kanlı terör çetelerinden medet ummak da yine yanlışın ta kendisidir. Özellikle DEAŞ gibi bir başka terör örgütüyle mücadele çerçevesinde. Biz sınırlarımızın içinde ve dışında, hem ülkemiz hem de bölgemiz için tehdit oluşturan terör yuvalarını birer birer yok etmeye devam edeceğiz. Yine bölgesel istikrar için ülkemize yönelik tek taraflı yaptırımların bir an önce kaldırılması elzemdir. Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin önemi ortadadır. F-16 tedarik ve modernizasyon talebimiz, savunma alanındaki ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde bir fırsattır. Talebimizin en kısa sürede karşılanması, sadece Türkiye için değil, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetleri açısından da kritiktir. ABD yönetiminin talebimize yönelik desteğinden memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte Kongrenin de olumlu bir rol oynamasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Sayın Biden'ın üzerinde mutabık kaldıkları ve bu yıl hayata geçirilen Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması, ABD'yle aramızdaki ilişkilerin gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki süreçte, bu mekanizma aracılığıyla, ABD'yle ilişkilerimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken, sorunlarımızı gerçekçi ve ileriye dönük bir bakış açısıyla çözebileceğimize inanıyoruz."

AmCham Türkiye aracılığıyla Türkiye'de ve bölgesinde ekonomik işbirliği yapma potansiyeli olan ABD'li iş insanlarına, bölgenin güvenli limanı Türkiye'nin yatırım ve ticaret ikliminde yer almaları çağrısında bulunun Oktay, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin ve ilgili tüm bakanlıkların buna katkı ve destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Oktay, ticaret diplomasisinin bir aktörü olarak AmCham Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaların, Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarına yansıyacağını söyledi.